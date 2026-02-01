¿Penas de prisión? EE. UU. incrementa las multas de tránsito con sanciones de hasta US$1 mil 500

A partir de este domingo 1 de febrero, el Gobierno de Estados Unidos comenzará a aplicar las “sanciones más estrictas en materia de tránsito a conductores de toda la nación, con multas elevadas y penas de cárcel por infracciones agravadas”, de acuerdo con la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Ante esta situación, según la agencia dependiente del Departamento de Transporte, encargada de salvar vidas, prevenir lesiones y reducir los accidentes automovilísticos mediante el establecimiento de normas de seguridad, la investigación de defectos y la educación vial, las nuevas disposiciones afectan tanto a ciudadanos como a visitantes.

Fundada en 1970, la NHTSA trabaja para reducir los accidentes de tráfico en las carreteras estadounidenses, y el principal objetivo de las nuevas disposiciones es establecer un marco legal más estricto en temas como el exceso de velocidad, el consumo de alcohol al volante, el uso de celulares y la obligatoriedad del cinturón de seguridad.

Por lo tanto, la ley elevó las sanciones, abarcando infracciones como el uso de los dispositivos electrónicos mientras se conduce, el exceso grave de velocidad o la omisión de señales en zonas escolares o ante autobuses. Por ello, el endurecimiento de las medidas implementará multas de hasta US$1 mil 500 y penas de privación de libertad.

¿Incremento en la siniestralidad vial?

Conforme a lo expuesto por la NHTSA, el refuerzo responde a un contexto de incremento en la siniestralidad vial en los Estados Unidos, debido a que, según datos oficiales del Departamento de Transporte, en el 2024 fallecieron 24 mil 970 ocupantes de vehículos en rutas estadounidenses, de los cuales el 44% no utilizaba cinturón de seguridad.

Frente a este escenario, la administración federal y los gobiernos estatales han priorizado la fiscalización y la actualización normativa para reducir los índices de mortalidad y lesiones, por lo que el marco sancionatorio endurecido afecta especialmente a las conductas que, de acuerdo con la NHTSA, han ocasionado la mayor cantidad de tragedias.

Lea más: ¿Bill Gates y Melania Trump? Los nombres y revelaciones de los archivos recientes de Epstein

Sanciones más severas

Exceso de velocidad grave: Sobrepasar en 32 kilómetros por hora el límite o circular a más de 137 km/h constituye un delito menor de clase 1, con posibilidad de encarcelamiento y multas considerables.

Sobrepasar en 32 kilómetros por hora el límite o circular a más de 137 km/h constituye un delito menor de clase 1, con posibilidad de encarcelamiento y multas considerables. Conducción bajo influencia de alcohol con niveles elevados: Se permite prohibir la adquisición de bebidas alcohólicas a infractores con más de 0.05 % de alcohol, incluyendo una anotación en la licencia de conducir.

Se permite prohibir la adquisición de bebidas alcohólicas a infractores con más de 0.05 % de alcohol, incluyendo una anotación en la licencia de conducir. Uso de dispositivos electrónicos en la conducción: La ley de manos libres prohíbe manipular celulares en zonas escolares, con multa de US$250 (Q1 mil 930), y en otras áreas, con multa de US$100 (Q770).

Sin embargo, enviar mensajes de texto al conducir constituye un delito menor de clase A en el territorio de Estados Unidos, por lo que está sancionado con hasta un año de prisión y multas de hasta US$10 mil (Q77 mil 310) si el hecho causa lesiones o muertes. Además, la multa puede duplicarse para los reincidentes en un periodo de diez años.

Cambios según el estado

De conformidad con la NHTSA, las velocidades máximas varían según el estado, debido a que Texas cuenta con el límite más alto, permitiendo circular a 136 kilómetros por hora en los tramos autorizados de las carreteras estatales. Sin embargo, otros sectores mantienen límites más bajos debido a las condiciones climáticas o la geografía local.

Asimismo, la obligatoriedad del cinturón de seguridad varía por estado y tipo de ocupante. Por lo tanto, en 35 estados el uso del cinturón en asientos delanteros es una infracción primaria, mientras que en 42 estados también se exige en los asientos traseros, y las multas por infringir esta normativa oscilan hasta los US$200 (Q1 mil 545).