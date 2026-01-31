Nuevo “shutdown” en EE. UU: ¿Cómo podría afectar a Latinoamérica el cierre de gobierno?

Durante la mañana de este sábado 31 de enero, Estados Unidos entró en su segundo cierre de gobierno bajo el mandato del presidente Donald Trump, aunque se espera que el cierre parcial de agencias federales se resuelva a principios de febrero, cuando se reúna la Cámara de Representantes para votar un acuerdo con la Casa Blanca.

El próximo lunes 2 de febrero, la Cámara recibirá el proyecto de financiación de varias agencias, que incluye mantener sin cambios, durante al menos dos semanas, el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), luego de enfrentar enmiendas tras las disputas surgidas por el operativo de esa agencia en Mineápolis.

Esto se debe a que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la principal agencia del DHS, se ha convertido en el centro de la controversia en Minnesota, después de que dos residentes murieran baleados por agentes federales durante operativos, hechos que han motivado protestas masivas en decenas de ciudades del país.

Ante esta situación, la votación en el Senado de los Estados Unidos se realizó durante la noche del pasado viernes 30 de enero y su traslado a la Cámara de Representantes se postergó para el próximo lunes 2 de febrero, lo que finalmente provocó el cierre parcial del gobierno estadounidense desde la madrugada de este sábado 31 de enero.

¿El cierre será prolongado?

Con el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo bipartidista con el objetivo de evitar que el cierre de gobierno se prolongue, y para dar luz verde a cinco proyectos de asignaciones presupuestarias y a una extensión temporal del financiamiento para el Departamento de Seguridad.

Frente a este escenario, dado que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos no se reunirá hasta la tarde del próximo lunes 2 de febrero, la sede del Departamento de Defensa y la mayoría de las agencias nacionales —entre ellas, la agencia tributaria del Servicio de Impuestos Internos (IRS)— han cerrado temporalmente sus puertas.

Lea más: “¿Cuándo vamos a tu isla?”: El correo electrónico de Elon Musk a Jeffrey Epstein en enero del 2013

Sin embargo, el Comité de Reglas de la Cámara de Representantes planea reunirse durante la tarde de este domingo 1 de febrero para preparar la votación del lunes, que requerirá una mayoría de dos tercios y un número significativo de votos demócratas en la cámara baja, órgano legislativo encargado de crear leyes y ejercer control político.

Por lo tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, indicó que intentarán aprobar el paquete de proyectos cuando los legisladores regresen el lunes 2 de febrero: "La votación no se presenta fácil ya que legisladores de ambas partes han expresado sus diferencias sobre la financiación del DHS", agregó.

¿El nuevo cierre podría afectar a Latinoamérica?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Univisión, el verdadero problema del cierre de gobierno en los Estados Unidos no es el cierre en sí, sino cuánto dure, debido a que puede afectar distintos ámbitos, al punto de perjudicar directa e indirectamente a miles de latinoamericanos fuera del territorio norteamericano.

En Latinoamérica, los más afectados serán los trámites migratorios para obtener visas estadounidenses, ya que continuarán a un ritmo mucho más lento y, en el caso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), cuya operación depende del presupuesto federal, podría llegar a suspender sus actividades por completo.

Asimismo, otro inconveniente para los latinoamericanos podría ser el funcionamiento de las aduanas, dado que los puertos seguirán abiertos, pero el personal podría estar trabajando sin recibir salario, lo que alentaría todos los procesos por la reducción de turnos y podría derivar en descontento laboral y en una atención mucho más lenta.