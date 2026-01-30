“Era un agitador e insurgente”: Trump reacciona al video de Alex Pretti unos días antes de morir

“Era un agitador e insurgente”: Trump reacciona al video de Alex Pretti unos días antes de morir

El abogado que representa a la familia de Alex Pretti señaló que, una semana antes de que fuera abatido, el enfermero tuvo un altercado con agentes del ICE durante una protesta.

Emilio Dávila

Alex Pretti EE. UU.

Las protestas en todo el país continúan después de los tiroteos fatales de dos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti. (Foto Prensa Libre: EFE)

Durante la madrugada de este viernes 30 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en la plataforma de Truth Social en donde asegura que Alex Pretti, el enfermero de 37 años que fue abatido a tiros por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), era un agitador e insurgente.

“El agitador e insurgente, Alex Pretti, ha perdido mucho valor tras el video recientemente publicado en el que grita y escupe en la cara a un agente del ICE, y luego patea alocadamente un vehículo gubernamental nuevo y muy caro, con tanta fuerza y violencia que la luz trasera se rompió en pedazos”, argumentó el mandatario republicano.

”Fue una muestra de abuso e ira, a la vista de todos, desquiciado y fuera de control. El agente del ICE estaba tranquilo y sereno. ¡Nada fácil en esas circunstancias! ¡Hagamos que EE. UU. vuelva a ser grande!”, agregó el magnate neoyorquino, que hizo referencia a las imágenes de un hombre que se parece a Alex Pretti con un arma en la cintura.

Según la cadena de televisión BBC News, Alex Pretti no era un manifestante pacífico, ya que se vio en video escupiendo y atacando a agentes del orden público federal y pateando la luz trasera de un vehículo gubernamental el pasado 13 de enero, once días antes de ser abatido en Minneapolis, Minnesota, mientras grababa un operativo.

¿Es real el video de Alex Pretti?

De acuerdo con la cadena televisiva Univisión, el video que circula en redes sociales —en el que se muestra a un hombre parecido a Pretti gritando, escupiendo a un oficial y pateando un vehículo del gobierno el martes 13 de enero— ha sido analizado por expertos y considerado mayoritariamente auténtico, no generado por inteligencia artificial.

Asimismo, en declaraciones a cadenas de prensa, el abogado que representa a la familia de Alex Pretti señaló que, aproximadamente una semana antes de que fuera abatido, el enfermero protagonizó un altercado con agentes federales de inmigración durante una protesta en Minneapolis y fue "agredido violentamente por los oficiales".

"Nada de lo que sucedió una semana antes puede justificar el asesinato de Alex a manos del ICE", agregó el abogado, quien recordó que Pretti fue asesinado el pasado sabado 24 de enero por los disparos de un agente de inmigración en Minesota, cuando el enfermero se encontraba arrodillado en el suelo y reducido por varios miembros.

Sin embargo, el material no capta el inicio del altercado, pero muestra a Pretti junto a otros civiles gritando y haciendo sonar silbatos para llamar la atención sobre la presencia de agentes de inmigración, una de las tácticas que se han visto en Minneapolis y otras ciudades de EE. UU. durante protestas contra las acciones de la agencia.

Trump respalda a los agentes del ICE

En las imágenes del suceso del pasado 13 de enero se puede ver cómo, durante una confrontación registrada en Minneapolis, agentes federales y Alex Pretti terminan forcejeando en el suelo después de que él grita, escupe y golpea un vehículo gubernamental, aunque el material no muestra con claridad cómo se inició este altercado.

Las grabaciones, revisadas por medios internacionales, muestran al enfermero rodeado por varios agentes mientras es reducido contra el pavimento y posteriormente inmovilizado por ellos. No obstante, aunque los agentes en el vídeo lanzan gas lacrimógeno y bolas de goma hacia los manifestantes, eventualmente, sueltan a Alex Pretti.

Dadas las circunstancias, para el presidente Trump, la acción de Pretti fue una muestra de que, en su opinión, el enfermero representaba una amenaza para los agentes durante la protesta. Sin embargo, las organizaciones que defienden los derechos humanos han acusado a los oficiales de cometer abusos y de excederse en sus funciones.

