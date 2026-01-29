“Triste y desanimado”: El estado de Liam Conejo Ramos, el niño de 5 años que fue detenido por ICE

Durante la noche del pasado miércoles 28 de enero, el legislador demócrata Joaquín Castro visitó a Liam Conejo Ramos, el niño ecuatoriano de cinco años que fue detenido junto a su padre por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, y trasladado a un centro de detención en Texas.

Según Castro, Liam “ha estado muy triste y desanimado” desde que fue detenido junto a su padre el pasado martes 20 de enero durante las redadas migratorias en el estado de Minnesota ordenadas por el Gobierno de Estados Unidos bajo la administración del presidente Donald Trump, que han generado una fuerte controversia nacional.

En el marco de esas operaciones en Minnesota, dos estadounidenses murieron baleados por agentes federales, y las imágenes de Liam Conejo Ramos, quien llevaba un gorro azul con orejas de conejo y una mochila de Spiderman cuando fue puesto bajo custodia por un oficial de ICE, le dieron la vuelta al mundo y desataron manifestaciones.

“Su padre dice que Liam no es el mismo, que está durmiendo mucho porque ha estado deprimido y decaído”, aseguró el representante demócrata por Texas, quien visitó el miércoles al pequeño y a su padre, Adrián Conejo Arias, en el centro de detención para migrantes de Dilley, ubicado en el centro del estado del Estado de la Estrella Solitaria.

Exigen la liberación de Liam Conejo Ramos

El miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Joaquín Castro, sostuvo abiertamente que la familia de Liam Conejo Ramos está en el país en condiciones legales y que ambos deberían ser liberados: “Realmente me preocupa su salud mental y la de todos los menores que están detenidos”, argumentó el legislador.

Ante esta situación, un juez federal de Texas bloqueó temporalmente la posibilidad de que Liam Conejo y su padre, Adrián, fueran deportados a Ecuador. Sin embargo, según la cadena de televisión estadounidense CNN, ambos tienen un proceso pendiente que debe resolverse en una corte de inmigración antes de poder salir de la nación.

Frente a este escenario, el mismo juez federal de Texas también impidió que Liam Conejo Ramos y su padre fueran trasladados del centro de detención en el que se encuentran, en Dilley, un lugar al que son llevadas familias migrantes con hijos menores de edad, detenidas bajo acusaciones de haber violado las leyes de ingreso al país.

“Decenas de personas manifestaron frente a esa instalación, antes de ser dispersadas con gas lacrimógeno por fuerzas del orden. Todos exigimos la liberación de Liam y por eso le dije cuánto lo ama y ora por él su familia, su escuela y su país”, agregó Castro, quien reveló que el niño no se alimenta bien y se ha mostrado indiferente a su apoyo.

Indignación en EE. UU.

La imagen de Liam usando un gorro azul con orejas y una mochila de Spider‑Man, mientras un agente del ICE estaba detrás de él durante su detención en Minneapolis, se difundió internacionalmente y provocó indignación en Estados Unidos, especialmente contra las acciones de los oficiales y las políticas de inmigración del presidente Trump.

“A los niños los mantienen encerrados en una habitación”, añadió el legislador Joaquín Castro, quien posteriormente fue contradicho por el Departamento de Seguridad Nacional, ya que la portavoz aseguró que ese centro de detención no mantiene a los niños bajo encierro y destacó que los agentes no negarán atención a los detenidos.