40 años de la misión del transbordador espacial Challenger: Los siete astronautas que fallecieron

Durante la mañana de este miércoles 28 de enero, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Mejor conocida como NASA) recordó a los siete astronautas que fallecieron a bordo del transbordador Challenger hace exactamente cuatro décadas, en un accidente que cambió para siempre las misiones espaciales en todo el mundo.

“El pasado martes 28 de enero de 1986, un trágico accidente cobró la vida de los siete astronautas a bordo del Challenger. Su legado perdura y guía nuestro compromiso con el aprendizaje, la vigilancia y la seguridad”, recordó la agencia espacial en redes sociales sobre el desastre ocurrido tras el despegue de la nave en el centro de Florida.

Conforme a lo expuesto por la NASA, el "enorme transbordador" transportaba a siete personas, incluida una maestra que iba a impartir clases desde el espacio para demostrar que los viajes espaciales se habían vuelto una rutina. Sin embargo, se desintegró apenas un minuto después del despegue, durante una mañana inusualmente fría.

Según la Administración, el transbordador se desintegró por el fallo de una pieza encargada de sellar todas las secciones del cohete, lo que permitió que los gases calientes y las llamas accedieran al tanque de combustible. Además, el accidente fue especialmente trágico porque se estaba transmitiendo en directo para todos los Estados Unidos.

Los 7 astronautas que murieron

A diferencia de otras misiones de la NASA que también fallaron, como la del Apolo 1 —en la que murieron tres astronautas por un incendio en la cabina mientras estaban en la tierra—, el accidente del transbordador Challenger fue una tragedia que impactó a decenas de personas que observaron el incidente en directo desde Florida.

Ante esta situación, muchos ciudadanos estadounidenses nunca olvidaron los nombres de las personas a bordo del transbordador Challenger, debido a que en esa trágica misión espacial viajaban los astronautas Francis “Dick” Scobee, Michael J. Smith, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis y la maestra Christa McAuliffe.

“Rompieron los límites de la Tierra para poder tocar el rostro de Dios”, dijo el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, quien posteriormente reveló que el fracaso del transbordador Challenger marcó un antes y un después para las misiones espaciales, que no volvieron a transportar civiles al espacio hasta veinte años después.

En febrero del 2007, la maestra suplente Barbara Morgan, quien formaba parte del Proyecto Maestros en el Espacio de la NASA, salió de la atmósfera terrestre, pero las autoridades de los Estados Unidos la consideraron una “astronauta educadora” en lugar de una “civil”, para enfatizar que había sido entrenada para todas las emergencias.

El antes y después del Challenger

El accidente del Challenger obligó a la NASA a mejorar los procedimientos de seguridad y prevención de riesgos en sus lanzamientos, y marcó el inicio del fin del uso del transbordador para enviar satélites al espacio, uno de los objetivos de la misión en 1986. A partir de eso, los vuelos tripulados se reservaron para misiones más complejas.

No obstante, como los siete tripulantes del transbordador Challenger no disponían de paracaídas ni de un sistema de eyección, y tampoco habían recibido entrenamiento específico para una situación como la ocurrida en Florida hace cuatro décadas exactas, las circunstancias originaron fuertes críticas a la NASA, que aún resuenan hasta hoy.