Mayor brote de sarampión en más de 30 años: Los síntomas y recomendaciones ante la alerta

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a los menores de 18 años. Se caracteriza por fiebre alta, tos, conjuntivitis y una erupción cutánea. Se transmite por vía aérea, a través de la saliva, y, aunque no existe un tratamiento específico, la vacunación es crucial, ya que puede llegar a ser mortal.

Este virus se propaga al toser o estornudar, y puede sobrevivir hasta más de dos horas en el aire o sobre las superficies. Una persona infectada puede contagiar desde cuatro días antes de que aparezca la erupción hasta cinco días después y la enfermedad puede causar complicaciones graves como diarrea, neumonía, encefalitis y ceguera.

Ante esta situación, y en el contexto de la alerta epidemiológica por sarampión, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred), en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), hizo un llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y vacunación en enero.

De acuerdo con el MSPAS, la alerta fue emitida el pasado viernes 16 de enero, tras la detección de casos en el departamento de Sololá, donde la enfermedad afectó principalmente a personas no vacunadas y provocó complicaciones como convulsiones e infecciones del sistema nervioso. Por ello, la atención oportuna es fundamental.

El mayor brote en más de tres décadas en EE. UU.

Además de en Guatemala, el brote de sarampión ha afectado también a México y a los Estados Unidos, principalmente a Carolina del Sur, debido a que, conforme a lo expuesto por el Departamento de Salud Pública (DPH), el pasado martes 27 de enero, el Estado del Palmetto alcanzó una cifra histórica con más de 803 casos confirmados.

Según las autoridades del estado, la propagación del virus afectó principalmente a adolescentes, por lo que la magnitud del evento lo convirtió en el brote más grande registrado en la nación norteamericana desde febrero de 1991, hace casi 35 años, y ha obligado a cientos de personas a cumplir cuarentenas en centros y comunidades.

El DPH informó que el crecimiento del brote comenzó a finales de noviembre del 2025 y se aceleró durante el periodo navideño, lo que propició la expansión del virus hacia otros estados, como Carolina del Norte, California y Washington D. C. Sin embargo, se reportó que decenas de personas contagiadas viajaron a México y Centroamérica.

Adicionalmente, los reportes estatales y federales de los Estados Unidos demuestran que la proporción de personas no vacunadas entre los afectados supera el 90%, de tal forma que las autoridades recordaron que el esquema de vacunación recomendado consiste en dos dosis de la vacuna triple viral, administradas en decenas de hospitales.

Recomendaciones de la Conred

Ante esta alerta internacional, la Conred hizo un llamado a la población a identificar los síntomas y actuar a tiempo, ya que entre los principales signos se encuentran los ojos rojos y llorosos, así como erupciones en la piel. Por ello, si cree que está infectado, es importante acudir de inmediato a un servicio de salud y evitar la automedicación.

Por su parte, como medida de prevención, el Ministerio de Salud en Guatemala recomendó públicamente que, si una persona presenta alguno de estos síntomas, debe aislarse, evitar el contacto con los demás y, en caso de ser estrictamente necesario salir del aislamiento domiciliario, utilizar la mascarilla para proteger a quienes la rodean.

Igualmente, ambas instituciones recordaron a la población guatemalteca que la vacuna contra el sarampión es segura, eficaz, gratuita y protege de por vida con dos dosis. Frente a este escenario, exhortaron a la ciudadanía a revisar su esquema de vacunación y acudir al servicio de salud más cercano o informarse por medio de canales oficiales.