El exolímpico Ryan Wedding se declara inocente de tráfico de drogas: ¿Qué dijo en su audiencia?

Durante la noche del pasado lunes 26 de enero, el exatleta Ryan James Wedding, quien representó a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en la prueba de eslalon gigante paralelo masculino, se declaró inocente de liderar una red de tráfico de drogas valorada en millones de dólares y de orquestar asesinatos en México y EE. UU.

Sin embargo, a pesar de su presunta inocencia, Ryan Wedding llegó a convertirse en uno de los fugitivos más buscados por la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), el servicio de seguridad e inteligencia nacional de Estados Unidos, por lo que fue trasladado a California tras haber sido arrestado en la Ciudad de México.

Frente a este escenario, antes de que Wedding compareciera por primera vez ante un tribunal, las autoridades estadounidenses afirmaron que el canadiense, de 44 años, había estado escondido en territorio mexicano durante casi una década, por lo que fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados por el FBI en marzo del 2025.

Ante esta situación, el Buró Federal de Investigaciones ofreció una recompensa de US$15 millones (Q114 millones 946 mil) por información que condujera a su arresto y condena, debido a que Wedding presuntamente transportó más de 60 toneladas de cocaína entre Colombia y Canadá, bajo la protección del cartel de Sinaloa en México.

¿Inocente de narcotráfico?

De acuerdo con una acusación formal de diciembre de 2024 en la ciudad canadiense de Ontario, donde Ryan Wedding enfrenta cargos por narcoterrorismo, el grupo de narcotráfico del exatleta olímpico se convirtió en el mayor proveedor de cocaína a Canadá, por lo que las autoridades alertaron a los Gobiernos de México y Estados Unidos.

Dadas las circunstancias, el 25 de enero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, indicó que Wedding se entregó en la Embajada de Estados Unidos, ubicada en la Ciudad de México, por lo que fue trasladado a California. No obstante, el abogado del exatleta afirmó que el canadiense fue arrestado y no se entregó voluntariamente.

En suelo estadounidense, Wedding fue acusado de liderar una empresa criminal, de homicidio y de conspiración para distribuir cocaína. Sin embargo, el nacido en Thunder Bay se declaró no culpable de los cargos imputados en el estado de California, a pesar de haber sido catalogado como un “enemigo público” de México, Canadá y EE. UU.

“Las acusaciones no son pruebas, solo son una imputación. El sistema de los Estados Unidos es acusatorio, no inquisitivo. Además, cualquier versión que el Gobierno de México esté difundiendo es incorrecta. Él no se entregó, fue detenido. Todo lo que han dicho es completamente falso”, afirmó Anthony Colombo, abogado de Wedding.

¿Qué dijo el abogado de Wedding?

“Puedo entenderlo. Con la captura del venezolano Nicolás Maduro, la administración del presidente Donald Trump dejó muy claro que estamos en una nueva era respecto a las relaciones internacionales. Estados Unidos entró a México y capturó a Wedding, pero se puede entender la preocupación que eso puede generar”, insistió Colombo.

Por último, el abogado señaló que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, usó una imagen falsa de Wedding como evidencia de que el presunto narcotraficante se había entregado voluntariamente, ya que Colombo, con el asesoramiento de la cadena CBC News, determinó que la fotografía fue generada mediante inteligencia artificial.