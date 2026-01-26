¿Cómo se transmite el virus Nipah? Los síntomas de una enfermedad mortal que aún no tiene cura

Durante la mañana de este lunes 26 de enero, las autoridades sanitarias de la India emitieron una alerta epidemiológica tras confirmar un nuevo brote del letal virus Nipah, que hasta el momento ha dejado al menos dos casos confirmados y ha obligado a mantener bajo vigilancia a 190 personas que estuvieron en contacto con los infectados.

“190 individuos han sido enviados a cuarentena y quienes presentaron síntomas también se sometieron a la prueba”, confirmó el director de Salud del gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, quien activó los protocolos de emergencia tras detallar las características del virus y las medidas que deben adoptarse para evitar contagios.

Dadas las circunstancias, el Ministerio de Salud instó a reforzar la seguridad en los hospitales, imponiendo el uso obligatorio de equipos de protección completos para el personal, ante el temor de una posible transmisión de humanos; debido a que los expertos han advertido que podrían surgir más casos y que el brote aún no ha terminado.

“Dado que el período de incubación del virus Nipah varía de 5 a 40 días, tendremos que buscar casos activos y hacer seguimiento a sus contactos. Deberán mantenerse bajo supervisión. Solo entonces, después de dos meses, podremos decir que el brote ha terminado”, señaló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un comunicado.

¿Qué es el virus Nipah?

Según la OMS, el virus Nipah se transmite de animales a humanos, principalmente a través de murciélagos o cerdos, así como por alimentos o de forma directa entre personas. La infección provoca enfermedades respiratorias y encefalitis, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 45% y el 80%, y para la cual no existe tratamiento.

Asimismo, de acuerdo con la alerta sanitaria vigente, la India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en diciembre del 2018, cuando se reportaron al menos 50 muertes. Sin embargo, desde el 2020, los casos se han concentrado en el estado de Kerala, al sur del país, donde dos infectados han fallecido en el último lustro.

Ante esta situación, el temor a la propagación se ha extendido por Asia, lo que ha llevado a territorios como Tailandia y Nepal a activar puntos de control sanitario en sus aeropuertos, con medidas como controles de temperatura y formularios de salud, ya que decenas de personas viajan desde esas regiones hacia América, África y Europa.

Frente a este escenario, los expertos de salud en la OMS recomiendan evitar la exposición a animales con alto riesgo de portar el virus Nipah, como cabras, caballos, perros o gatos, debido a que el contacto con fluidos de un ser vivo infectado —como sangre, heces, orina o saliva— suele ser el principal factor de transmisión y contaminación.

Los síntomas del virus Nipah

Conforme a lo expuesto por la OMS, los síntomas del virus Nipah pueden variar de leves a muy graves, por lo que en las fases iniciales puede resultar muy complejo su diagnóstico. No obstante, al inicio, las personas infectadas suelen experimentar fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolores musculares y dificultad para respirar.

Estos síntomas pueden aparecer entre cinco y diez días después de la exposición al virus Nipah, y pueden agravarse con el paso del tiempo, dando lugar a una infección cerebral conocida como encefalitis, que puede ocasionar la muerte. En esos casos, los síntomas más graves incluyen desorientación, confusión y dificultades en el habla.