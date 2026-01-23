Expertos denuncian ilegalidades del ICE: ¿En qué consiste la nueva política migratoria para cateos?

Conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense CNN, un nuevo memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) permite que los agentes federales migratorios entren por la fuerza a la vivienda de los inmigrantes indocumentados sin necesidad de una orden judicial.

El memorando interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas establece una nueva medida que contradice los límites constitucionales de los registros gubernamentales establecidos por la Cuarta Enmienda de la Constitución de EE. UU, la cual protege a todas las personas en el país de registros e incautaciones irrazonables.

Ante esta situación, diversas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en EE. UU. afirman que la norma desprotege a los indocumentados frente a registros e incautaciones ilegales. Sin embargo, el ICE explicó que los agentes solo pueden usar la fuerza para entrar en la casa de un extranjero con orden de deportación.

De igual manera, defensores de inmigrantes, grupos de asistencia legal y algunos gobiernos locales han advertido a la población migrante que no abra la puerta, a menos que los agentes presenten una orden judicial firmada por un juez. No obstante, el memorando permite a los agentes eludir este requisito y realizar arrestos a mayor escala.

¿En qué consiste la nueva política del ICE?

Con el memorando del ICE que permite a los agentes migratorios entrar en viviendas sin orden judicial, el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca arrebatar la protección consagrada en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que ha resguardado las libertades de millones de civiles en EE. UU. durante más de cien años.

“La Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos es un concepto legal que precede la creación del país y es uno de los diez principios más fundamentales de nuestra nación. Bueno, supongo que ahora solo nos van a quedar nueve”, agregó Mark Graber, experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Maryland.

¿Dónde queda Groenlandia? Las razones por las que genera mucho interés en los Estados Unidos

Previo a la implementación de la nueva política del ICE, los funcionarios migratorios podían arrestar a los indocumentados por dos medios: Mediante una orden judicial firmada por un juez o una orden administrativa, que es firmada por personas que trabajan en el Gobierno de EE. UU. bajo la supervisión del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la diferencia más importante entre la orden judicial y la administrativa es que la firmada por un juez permitía a las autoridades migratorias entrar y registrar la vivienda de un extranjero, mientras que la otra no lo permitía. Aunque ahora, al parecer, ninguna es necesaria.

Cambios en EE. UU.

Durante años, defensores de inmigrantes, grupos de asistencia y gobiernos locales han instado a la población a no abrir la puerta a los agentes de inmigración, a menos que estos presenten una orden firmada por un juez. Sin embargo, la nueva medida del ICE debilita directamente esa recomendación, por lo que los arrestos podrían aumentar.

Frente a este escenario, el periódico estadounidense Los Angeles Times informó que este cambio migratorio podría enfrentar “impugnaciones legales y fuertes críticas” por parte de grupos activistas, así como de gobiernos estatales y locales que apoyan a los indocumentados, por lo que aún se desconocen las posibles repercusiones legales.