¿Dónde queda Groenlandia? Las razones por las que genera mucho interés en los Estados Unidos

Desde la operación de EE. UU. en Caracas que culminó con la captura de Nicolás Maduro, una de las prioridades declaradas del presidente Donald Trump ha sido reforzar la presencia estadounidense en el Ártico, incluida Groenlandia, un territorio de Dinamarca que también es la mayor isla del mundo y atrae interés por su ubicación estratégica.

El pasado lunes 5 de enero, dos días después de la incursión en Venezuela, la Casa Blanca afirmó que el mandatario republicano estaba analizando diversas opciones para hacerse con el control de Groenlandia, incluido el uso de las fuerzas armadas, dado que la adquisición de ese territorio figura entre sus prioridades de seguridad nacional.

Sin embargo, más allá de la coyuntura actual, el interés del Gobierno de los Estados Unidos por el territorio danés no es nuevo, debido a que la nación norteamericana ha intentado comprar la enorme isla en varias ocasiones desde finales del siglo XIX. Incluso durante su primer mandato, Donald Trump planteó la posibilidad de poder anexarla.

Ante esta situación, el mando militar de Dinamarca informó que las maniobras del Ejército en Groenlandia continuarán durante todo el 2026, con el objetivo de reforzar la seguridad y la presencia militar en la isla, en coordinación con países aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Alemania, Noruega y Polonia.

¿Dónde queda Groenlandia?

Geográficamente, Groenlandia está ubicada en el continente de América del Norte. Sin embargo, es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca desde principios del siglo XVIII, aunque la enorme isla se asienta sobre una formación geológica conocida como el Escudo Canadiense, debido a que se extiende frente al noreste de Canadá.

El territorio de Groenlandia se encuentra a tan solo 26 kilómetros de la isla canadiense de Ellesmere. Mientras que, en el extremo opuesto, la enorme isla está a más de 320 kilómetros de Islandia, el país europeo más cercano. Por ello, el presidente Donald Trump considera que los groenlandeses deberían formar parte de Norteamérica.

Conforme a lo expuesto por la empresa Bloomberg, especializada en información financiera internacional, Groenlandia tiene casi 57 mil habitantes, que viven en las zonas no cubiertas por hielo o nieve. Por lo tanto, dos tercios de la isla se encuentran dentro del Círculo Polar Ártico, y su extremo norte está a casi 400 kilómetros del Polo Norte.

Frente a este escenario, y debido a su ubicación estratégica, Groenlandia posee importantes recursos minerales, aunque su principal motor económico sigue siendo la pesca. De ahí que entre los yacimientos de la isla figuran oro, plomo, zinc, hierro, cobre, diamantes, uranio, molibdeno, gas natural y petróleo, recursos clave para la economía.

Incrementa el interés de Trump

Aunque la explotación de los recursos minerales de Groenlandia ha estado limitada por factores climáticos y ambientales, el deshielo acelerado del Ártico ha incrementado el interés del presidente estadounidense Donald Trump en el potencial minero y energético de la isla, que alberga más del 7% del agua dulce del planeta en su masa de hielo.

Dadas las circunstancias, y en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Dinamarca, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, condenó las declaraciones del presidente Donald Trump y afirmó públicamente que no permitirá la adquisición de la isla, ya que su territorio "no es una pieza en un tablero de ajedrez".