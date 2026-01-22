¿Cúpula Dorada? El escudo que Trump construirá en Groenlandia como parte del último preacuerdo

El preacuerdo alcanzado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, sobre Groenlandia, consiste en dos pilares: El control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés y el estacionamiento de tropas en la gran isla ártica para crear el escudo antimisiles Cúpula Dorada.

Sin embargo, el preacuerdo forjado por Donald Trump, el canciller alemán Friedrich Merz y el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, se puede desglosar en otros cuatro fundamentos, según explicó Der Spiegel, la revista semanal de noticias más importante e influyente de Alemania.

Ante esta situación, la novela que surgió por la ambición del mandatario republicano de tomar el control de la isla en el Ártico tensó al máximo las relaciones de la Casa Blanca con la OTAN y sus aliados europeos, por lo que el camino se orienta hacia un pacto a largo plazo que no implicaría la adquisición estadounidense del territorio danés.

A su vez, este acuerdo allanaría el camino para que la Alianza Atlántica pueda contrarrestar cualquier amenaza de Rusia o China, siempre y cuando Estados Unidos "tenga un acceso total a Groenlandia", sin costo y para siempre, conforme a lo expuesto por Trump, quien desea obtener todo lo que quiere sin tener que ceder más de la cuenta.

Los cuatro puntos del preacuerdo

1. Retirar la amenaza de nuevos aranceles

Durante la mañana de este jueves 22 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump adelantó que desistirá de imponer nuevos aranceles a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia para participar en maniobras militares lideradas por Dinamarca, entre los cuales se encuentran Alemania, Noruega, Suecia y Polonia.

No obstante, los líderes de la Unión Europea (UE) también se reunirán el próximo viernes 23 de enero para debatir, en una cumbre extraordinaria, las distintas posibilidades para responder a la amenaza comercial de Donald Trump, incluida la introducción de aranceles por 93 millones de euros a importaciones de Estados Unidos.

Lea más: ¿Los agentes del ICE discriminan a los policías? Las denuncias por racismo de los jefes policiales

2. Tropas de EE. UU. en Groenlandia

Se prevé que en febrero se renegociará un acuerdo sobre el estacionamiento de tropas estadounidenses en todo el territorio de la isla. Dicho acuerdo, titulado Defensa Groenlandia, fue creado en enero de 1951, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, y enmendado en 2004 para limitar la presencia militar de Estados Unidos en el sector.

El objetivo del último preacuerdo es enmendar nuevamente este convenio para incluir una cláusula sobre la Cúpula Dorada, el nuevo escudo antimisiles que Donald Trump quiere establecer en Groenlandia y que costará más de US$175 millones, a fin de que el sistema de defensa aérea esté listo para enero del 2029, al final de su mandato.

3. Intervención de EE. UU. en el control de Groenlandia

El Gobierno de los Estados Unidos desea intervenir en el control de inversiones en Groenlandia, debido a que, de esta manera, el mandatario estadounidense podría impedir que otros países competidores, como China o Rusia, aseguren recursos en la enorme isla, territorio danés autónomo entre los océanos Atlántico Norte y Ártico.

Este pacto incluye cláusulas sobre derechos especiales de explotación de tierras raras, un recurso estratégico que el Gobierno de Estados Unidos busca controlar para su cadena de suministro tecnológica, mediante procesos que incluyen trituración, molienda y flotación, con disolventes químicos que podrían generar más contaminación.

4. Más seguridad en el Ártico

La última exigencia del presidente estadounidense Donald Trump se basa en que las naciones europeas de la OTAN se comprometan más firmemente con la seguridad de Groenlandia y del resto de la región ártica, ya que, según el mandatario republicano, Estados Unidos es el único país del mundo que se preocupa por la seguridad del Ártico.

Donald Trump utilizó la supuesta presencia de barcos y submarinos chinos y rusos en torno a Groenlandia como argumento para afirmar que Estados Unidos desea controlar la enorme isla por motivos de seguridad nacional, tomando en cuenta que EE. UU. "es la única nación capaz de garantizar la seguridad de esa gran masa de hielo".