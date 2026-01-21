Lo que debe saber: Todo sobre las suspensiones de visados estadounidenses para guatemaltecos

En una de las medidas migratorias más contundentes de su segundo mandato presidencial, el magnate neoyorquino Donald Trump le ordenó al Departamento de Estado de EE. UU. suspender la emisión de todas las nuevas visas de inmigrante para solicitantes de 75 países, entre ellos Guatemala, a partir del miércoles 21 de enero del 2026.

Ante esta situación, se instruyó a los oficiales consulares en todo el mundo a negar cualquier visa de inmigrante que aún no haya sido impresa, incluso si fue aprobada antes del martes 20 de enero del 2026, debido a que los 75 países afectados presentan altas tasas de uso de beneficios sociales y, por lo tanto, representan una carga.

Frente a este escenario, los funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump enfatizaron que la suspensión no afecta a las visas de turismo, sino a las autorizaciones para residir de forma permanente en EE. UU. y obtener la residencia legal, conocida como green card (tarjeta verde), a diferencia de los visados temporales.

Por su parte, el Departamento de Estado afirmó que llevará a cabo una “revisión exhaustiva” durante la pausa indefinida y podría reanudar el procesamiento para los países de América Latina, Asia o África que acepten mejorar el intercambio de datos sobre el cumplimiento fiscal de los solicitantes y las pruebas de autosuficiencia financiera.

Aviso de la embajada de EE. UU. en Guatemala

Además de la Proclamación Presidencial sobre la restricción de entrada de extranjeros para proteger a Estados Unidos de terroristas y otras amenazas a la seguridad, que entró en vigor en el 2025 y mediante la cual Trump suspendió la emisión de visas de inmigrante a ciudadanos de Guatemala, la embajada de EE. UU. anunció otra medida.

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, la embajada de los Estados Unidos en Guatemala avisó que, con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas en redes sociales a público, para poder facilitar la verificación correspondiente.

“Necesitamos esto para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos, conforme a la nueva ley estadounidense”, indicó la embajada mediante un comunicado, en relación con las solicitudes de visa de no inmigrante para estudiantes internacionales a tiempo completo, estudios vocacionales y programas culturales.

Por lo tanto, según la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, los solicitantes sujetos a esta Proclamación Presidencial de Donald Trump aún pueden presentar solicitudes de visa y asistir a las entrevistas programadas, aunque podrían no ser elegibles para la emisión de los visados ni para su admisión al territorio estadounidense.

¿Afectará a los que viajarán por el Mundial del 2026?

La última suspensión del presidente estadounidense Donald Trump no afectará directamente a quienes intenten viajar al territorio de los Estados Unidos para la Copa Mundial del 2026, que se llevará a cabo del jueves 11 de junio al domingo 19 de julio en las ciudades de Miami, San Francisco, Nueva York, Dallas y Houston, entre otras.

Esto se debe a que la medida migratoria no perjudica a los turistas ni a quienes buscan una estancia breve con visa de turismo. Sin embargo, los aficionados de Haití e Irán no podrán viajar a Boston, Filadelfia, Atlanta, Los Ángeles y Seattle, sedes donde jugarán sus selecciones, debido a que estos países están en la lista de prohibición de viaje.