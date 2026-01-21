Comienzan las suspensiones de visados: El aviso de la embajada de EE. UU. para los guatemaltecos

A partir de este miércoles 21 de enero, se suspenderán todas las solicitudes de visa estadounidense de inmigrante para los ciudadanos de 75 países, entre ellos Guatemala, conforme a lo expuesto por el Gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien intentó dejar clara la nueva medida migratoria de la nación.

“Los inmigrantes deben ser económicamente autosuficientes y no convertirse en una carga financiera para los estadounidenses”, agregó Trump, quien afirmó que la política está diseñada para garantizar que “los inmigrantes de países de alto riesgo no utilicen la asistencia social en EE. UU. ni se conviertan en una carga para este país”.

Frente a este escenario, la suspensión está relacionada con la tramitación de solicitudes de visas de inmigrante; no obstante, los visados estadounidenses ya otorgados a nacionales de esos 75 países seguirán siendo válidos. Asimismo, se desconoce cuánto tiempo durará la inhabilitación, aunque algunos medios temen que sea indefinida.

“El Gobierno del presidente Donald Trump sostiene que la medida reducirá los costos en ayudas sociales financiadas con los impuestos de los estadounidenses, porque los inmigrantes extraen riqueza del pueblo”, argumentó el portavoz del Departamento de Estado, cuyo objetivo es impedir el ingreso de personas que representen una carga.

El aviso de la embajada de EE. UU. en Guatemala

Durante la mañana de este miércoles 21 de enero, la embajada de Estados Unidos en Guatemala anunció que, con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deberán ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas en redes sociales a público, para poder facilitar la verificación correspondiente.

“Necesitamos esto para establecer su identidad y admisibilidad a los Estados Unidos, conforme a la nueva ley estadounidense”, indicó la embajada mediante un comunicado, en relación con las solicitudes de visa de no inmigrante para estudiantes internacionales a tiempo completo, estudios vocacionales y programas culturales.

Además, conforme a la Proclamación Presidencial sobre la Restricción de Entrada de Nacionales Extranjeros para Proteger a los Estados Unidos de Terroristas Extranjeros y Otras Amenazas a la Seguridad Nacional, que entró en vigor a finales del 2025, EE. UU. suspendió o limitó la entrada y la emisión de visados a los ciudadanos de 75 países.

Por lo tanto, según la embajada de los Estados Unidos en Guatemala, los solicitantes sujetos a esta Proclamación Presidencial de Donald Trump aún pueden presentar solicitudes de visa y asistir a las entrevistas programadas, aunque podrían no ser elegibles para la emisión de los visados ni para su admisión al territorio estadounidense.

¿Los inmigrantes son un gasto?

“Muchos programas no plantean problemas de carga pública, incluidos los de asistencia en salud, nutrición y vivienda. Solo los solicitantes que se considere que dependerán de ayudas para mantener sus ingresos o de asistencia del Gobierno de EE. UU. podrían ser rechazados”, explicó el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.

Ante esta situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) reveló que los oficiales de inmigración serán los encargados de evaluar si un migrante puede convertirse en una carga pública para los Estados Unidos, por lo que algunos consideran que estas normas podrían llegar a resultar “demasiado restrictivas”.