“Groenlandia es de EE. UU”: Trump publica imagen con IA que muestra la conquista de la isla

Durante la madrugada de este martes 20 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, publicó en su perfil oficial de Truth Social una imagen creada con inteligencia artificial (IA), en la que se observa la supuesta conquista estadounidense de Groenlandia, una enorme isla y territorio autónomo de Dinamarca en el Ártico.

En la imagen publicada por Donald Trump en redes sociales, se observa al presidente estadounidense colocando una bandera de los Estados Unidos en el territorio de Groenlandia, mientras el vicepresidente del país norteamericano, James David Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, lo acompañan en el suelo helado de la isla.

Además, al frente de la escena ficticia se puede ver un letrero en el que se indica que Groenlandia se convirtió en territorio autónomo de Estados Unidos en 2026, aunque no se menciona la fecha exacta. Por ello, la imagen publicada por Trump ha sido interpretada como una grave amenaza por parte de las autoridades groenlandesas y danesas.

La publicación de Donald Trump suma más de 25 mil interacciones en Truth Social, donde decenas de usuarios apoyan la conquista de Groenlandia por parte del presidente estadounidense, mientras que otros consideran que una invasión a la isla podría desatar un conflicto aún mayor entre Estados Unidos y los aliados europeos de Dinamarca.

¿Invasión militar de EE. UU. a Groenlandia?

El pasado lunes 19 de enero, el Gobierno de Groenlandia afirmó que no considera probable que el presidente de EE. UU, quien ha reiterado su interés por hacerse con este territorio autónomo danés, vaya a invadir la isla. Sin embargo, las autoridades locales no descartan ningún escenario, sobre todo porque Trump es considerado impredecible.

“No es probable que se vaya a usar la fuerza militar, pero tampoco se puede excluir; la otra parte lo ha dejado claro. Por eso debemos estar preparados para todas las posibilidades”, argumentó en una rueda de prensa en Nuuk el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, conforme a lo expuesto por la televisión pública danesa.

Por su parte, el vicepresidente groenlandés, Múte Begede, insistió en la misma idea y resaltó que el territorio tiene que estar listo para que llegue más presión por parte de EE. UU: "Tenemos un grupo de coordinación con personal de la Policía, el Comando Ártico, los municipios y ministerios. El deber de estar preparados para todo", agregó.

No obstante, tanto Nielsen como Begede calificaron de “inaceptable” hablar de una posible anexión de la enorme isla y subrayaron que Groenlandia “es parte de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) y, si hay una nueva escalada, también tendrá consecuencias para el resto del mundo”, principalmente para Estados Unidos.

Personal militar en Groenlandia

Además de Dinamarca, varios países europeos miembros de la OTAN han decidido enviar personal militar en los últimos días al territorio de Groenlandia para intentar reforzar su seguridad y la del Ártico, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, optó por responder con una amenaza de más aranceles a Europa.

“Por supuesto que seguimos lo que pasa en las redes sociales. No es respetuoso. Queremos diálogo en los canales adecuados; así no tiene que hacerse en los medios y en las redes sociales”, concluyó Nielsen, tras ser preguntado por la imagen generada con inteligencia artificial en la que Trump aparece clavando su bandera en Groenlandia.