“Ya no pienso únicamente en la paz”: La carta de Trump a Noruega tras no recibir el Premio Nobel

Mediante una carta dirigida al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló que ya no se siente “obligado a pensar únicamente en la paz”, después de que el Comité Noruego no le otorgara el Premio Nobel de la Paz y, en cambio, se lo diera a la venezolana María Corina Machado.

De acuerdo con Gahr, a través de un mensaje confidencial, el presidente Trump vinculó sus reiteradas amenazas de tomar el control de Groenlandia con el hecho de que no le han concedido el Premio Nobel de la Paz, que ha codiciado durante mucho tiempo, a pesar de que Machado le obsequió la medalla como muestra de agradecimiento.

“Considerando que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no siento la obligación de pensar puramente en la paz —aunque siempre será predominante—, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos”, escribió Trump en el mensaje a Jonas Gahr.

Ante esta situación, Støre confirmó que recibió el mensaje de Trump y reveló algunos extractos, por lo que el primer ministro de Noruega emitió un comunicado con el que intentó “explicarle claramente al presidente Donald Trump lo que es bien sabido”: el Premio Nobel de la Paz lo otorga un comité independiente y no el Gobierno noruego.

Aranceles y amenazas a Europa

Conforme a lo expuesto por la cadena de noticias estadounidense CNN, el mensaje del presidente Trump llegó unas horas después de que el mandatario amenazara con imponer un arancel adicional del 10% a los productos de varios países europeos, por su oposición al plan de adquirir Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Ante esta situación, las amenazas de Donald Trump han sacudido a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), mientras la alianza militar internacional enfrenta la perspectiva de que un miembro pueda usar la fuerza contra otro, tomando en cuenta que tanto Estados Unidos como Dinamarca forman parte del organismo.

“Dinamarca no puede proteger el territorio de Groenlandia de Rusia ni de China, y ¿Por qué tienen un derecho de propiedad? No hay documentos escritos, solo que un barco desembarcó allí hace cientos de años, pero también hubo otros barcos que desembarcaron allí”, agregó el republicano en su mensaje al primer ministro Jonas Gahr.

“He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación en abril de 1949, y ahora la organización debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo de Groenlandia”, añadió el magnate neoyorquino en su nota a Støre, la cual fue compartida por CNN.

¿Por qué Trump quiere a Groenlandia?

De acuerdo con el presidente Donald Trump, el territorio de Groenlandia está ubicado estratégicamente entre Estados Unidos, Europa y Rusia, por lo que desde hace mucho tiempo se considera clave para la seguridad estadounidense. Además, la isla es rica en recursos naturales, incluidos el petróleo y el gas, así como metales de tierras raras.

Por otra parte, según el mandatario republicano, a medida que la crisis climática derrite el hielo del Ártico, las rutas marítimas del norte podrían volverse más accesibles durante todo el año, lo que haría que la región cobrara más importancia. Por ello, está dispuesto a utilizar la fuerza para apoderarse de Groenlandia si no llega a un acuerdo.