“Vergonzoso y perjudicial”: Las reacciones por la entrega del Nobel de la Paz de Machado a Trump

Durante la noche del pasado jueves 15 de enero, la política venezolana María Corina Machado, considerada la principal líder de la oposición al chavismo, le obsequió al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su “compromiso único con la libertad del pueblo venezolano”.

De acuerdo con María Corina Machado, el gesto hace referencia al marqués de Lafayette, quien hace 200 años entregó a Simón Bolívar una medalla con la imagen de George Washington, que este siempre atesoró. Ahora, dos siglos después, el pueblo de Venezuela le está devolviendo a Estados Unidos una medalla en reconocimiento.

“El hecho de que este gesto tenga lugar 200 años después, casi como un espejo histórico, le otorga un poder simbólico excepcional”, agregó Machado, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en octubre del 2025 por haberse convertido en “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Ante esta situación, el esperado encuentro entre Machado y Trump se caracterizó por la entrega de la medalla del Nobel de la Paz, un premio que el mandatario republicano ha codiciado desde hace tiempo. Sin embargo, pese al obsequio, el magnate neoyorquino no expresó un respaldo más claro a la lucha por el futuro político de Venezuela.

Reacciones por la entrega del Nobel

“Una vez anunciado el premio, no puede ser revocado, compartido ni transferido a otras personas. La decisión es definitiva y permanente”, afirmó el Instituto Noruego del Nobel en un comunicado, luego de que María Corina Machado entregara la medalla de uno de los galardones más prestigosos del mundo al presidente de Estados Unidos.

Por su parte, diversos medios noruegos y expertos internacionales han criticado la decisión de la opositora venezolana. “Es completamente inaudito y creo que también es una total falta de respeto por el Premio Nobel”, comentó Janne Haaland Matlary, profesora de la Universidad de Oslo y exdiputada noruega, a la emisora pública NRK.

“Esto es increíblemente vergonzoso y perjudicial para uno de los premios más reconocidos del mundo”, escribió en redes sociales Raymond Johansen, exconcejal de Oslo y actual secretario general de Ayuda Popular Noruega, una organización humanitaria y de desarrollo independiente vinculada al movimiento sindical noruego desde 1939.

“Aunque Donald Trump haya recibido la medalla, eso no significa que haya ganado el Premio Nobel de la Paz”, agregó Ine Eriksen Søreide, exministra de Exteriores y diputada noruega, durante una entrevista con la televisión pública NRK, donde criticó la decisión de la líder opositora venezolana de entregar la medalla a Estados Unidos.

Críticas a Machado

“El hecho de que Donald Trump haya aceptado la medalla muestra que es el clásico tonto que necesita apropiarse de las distinciones y el trabajo de otros. Esto es, ante todo, algo absurdo y sin sentido”, afirmó Trygve Slagsvold Vedum, líder del Partido de Centro de Noruega, quien ya había criticado en su momento la elección de Machado.

“Ahora la medalla Nobel está colgada en la oficina de Donald Trump y, desgraciadamente, es una consecuencia predecible de la decisión del comité”, concluyó Bjørnar Moxnes, portavoz de política exterior de Noruega, tras mostrarse a favor de una reforma del Comité Nobel de la Paz, cuyos miembros son nombrados por el Parlamento.