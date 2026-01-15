¿Reconciliación entre Fernando Carrillo y Delcy Rodríguez? Resurge el romance de la presidenta

Luego de que el Ejército de los Estados Unidos lanzó una operación militar el pasado 3 de enero en la ciudad de Caracas que culminó con la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, la abogada Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela para garantizar la continuidad del Estado, y su popularidad aumentó.

La diplomática y política venezolana de 56 años ejerció varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, por lo que pasó de ministra de Hidrocarburos a vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. Sin embargo, ahora es la persona que tiene la máxima autoridad en su país y ya recibió la aprobación de EE. UU.

Ante esta situación, el nombre de Rodríguez se ha difundido ampliamente a nivel internacional tras su asunción como presidenta de Venezuela, y varios líderes chavistas que habían sido leales a Maduro han reafirmado su apoyo al nuevo gobierno de la que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió como “una persona fantástica”.

Frente a este escenario, en la vida de Delcy Rodríguez han surgido nuevas propuestas, oportunidades y responsabilidades; aunque también han resurgido viejos vínculos personales, en particular el que mantuvo con el actor, cantante y modelo venezolano Fernando Carrillo, conocido por su participación en numerosas telenovelas.

¿Reconciliación entre Rodríguez y Carrillo?

Durante una entrevista con el programa de farándula de la cadena de televisión estadounidense Univisión, ¡Siéntese quien pueda!, el actor venezolano de 60 años, Fernando Carrillo, reconoció que tuvo la responsabilidad de que su relación con la ahora presidenta Delcy Rodríguez terminara, ya que nunca se decidió a hacer público su noviazgo.

Sin embargo, el cantante y modelo nacido en Caracas mencionó abiertamente que no pierde la esperanza de que, en un futuro muy cercano, él y Delcy Rodríguez puedan reencontrarse, después de que él describiera su relación de tres años como el gran amor de su vida, por lo que eventualmente se ve como el primer caballero de Venezuela.

Asimismo, la estrella de las telenovelas aprovechó la oportunidad para rechazar las especulaciones de que habría recibido pagos del expresidente venezolano Nicolás Maduro o de su gobierno chavista para defenderlo en diversos medios de comunicación o en sus redes sociales oficiales, donde tiene más de 696 mil seguidores.

“Lo único que he tratado de hacer es mostrarme congruente con mis convicciones políticas, por eso me considero un verdadero patriota de Venezuela. Nunca me han pagado por ser la imagen de ningún partido político. Yo vivo de mis rentas y de mis inversiones”, agregó Carrillo, tras reconocer que lo han catalogado como un mantenido.

La relación entre Carrillo y Rodríguez

Por último, Carrillo indicó que, tras haber entablado una relación con Rodríguez, el motivo de su separación fue que, en la época en que estuvieron juntos, no supo valorar adecuadamente el vínculo que los unía: “Le decían que era interesado. No tengo interés en la política; si lo hubiese tenido, lo habría pedido cuando era mi pareja”, precisó.

“No pude plantarme frente al mundo y decirles a todos: Delcy Rodríguez es el amor de mi vida. No lo es ahora porque ya no estamos juntos, pero creo que ha sido el gran amor de mi vida. Quién sabe, si la volvemos a reconquistar. Y si no, es mi hermana de lucha y está viviendo un momento muy difícil de su vida”, concluyó Fernando Carrillo.