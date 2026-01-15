¿Cómo funcionan las zonas libres del ICE? Avanza proyecto contra operativos migratorios en EE. UU.

Decenas de condados en el territorio de EE. UU. han buscado inspiración en el condado de Los Ángeles, California, donde el pasado 14 de enero se aprobó una moción para comenzar la designación de zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), con el objetivo de evitar redadas y deportaciones.

“A medida que la aplicación de la ley de inmigración civil se realiza cada vez más en espacios públicos de todo el país, la moción aprobada inicia el proceso legislativo formal para garantizar que las propiedades de este condado se utilicen exclusivamente para los fines públicos previstos”, agregó la Junta de Supervisores de Los Ángeles.

Frente a este escenario, y en medio de la escalada de violencia en las redadas migratorias en todo el territorio estadounidense, la moción tiene como principal objetivo evitar que los agentes del ICE creen áreas de concentración, lugares de procesamiento y bases de operaciones para la aplicación de la ley de inmigración civil no autorizada.

“La aplicación de las leyes migratorias civiles se ha vuelto mortal con demasiada frecuencia, y ese miedo persigue a las personas a parques, clínicas y edificios públicos. Cuando los residentes tienen miedo de buscar atención médica o de presentarse en espacios públicos, algo anda mal”, explicó la Junta, que busca más zonas libres del ICE.

Medidas anti-ICE

La nueva moción en Los Ángeles, California, instruye al abogado del condado a redactar una ordenanza para que la Junta de Supervisores la considere dentro de 30 días (viernes 13 de febrero) y, de aprobarse, se prohibirá a los agentes utilizar las propiedades controladas por el territorio para actividades no autorizadas de aplicación de la ley.

Además, según la Junta de Supervisores, la medida se produce en el contexto de múltiples episodios violentos relacionados con redadas migratorias en todo el territorio estadounidense, incluido el caso en Minneapolis, donde un agente del ICE disparó y mató a una mujer de 37 años, que era ciudadana estadounidense y madre de tres hijos.

De acuerdo con The Trace, un portal dedicado a rastrear la violencia por armas en EE. UU, la muerte de esta mujer en Minneapolis —identificada como Renée Nicole Good— fue parte de una serie de tiroteos ocurridos durante operativos migratorios bajo la Administración del presidente Donald Trump, en el contexto del aumento de redadas.

Asimismo, conforme a lo expuesto por la cadena de televisión estadounidense Telemundo, antes de que Trump asumiera la presidencia en enero de 2025, los agentes del ICE estaban sujetos a una política que restringía arrestos y otras acciones de aplicación de la ley en lugares considerados sensibles, como escuelas, hospitales y sitios de culto.

¿Se sumarán más condados?

Luego de la aprobación de la moción en Los Ángeles, California, decenas de otros condados en todo el territorio estadounidense también buscan implementar zonas libres del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), principalmente en estados con alta población migrante, como Florida, Texas, Georgia, Arizona y Nuevo México.

Una orden similar ya se había implementado en Chicago, Illinois, conocida como ciudad santuario, donde las autoridades locales han adoptado políticas para limitar la colaboración de sus funcionarios con agencias federales de inmigración como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.