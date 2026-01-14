Aumentan las protestas en la República Islámica: ¿Irán bombardeará las bases de Estados Unidos?

Desde el pasado martes 6 de enero, decenas de protestas contra el Gobierno iraní han estallado en las 31 provincias de Irán, en una ola de descontento que representa, de acuerdo con diversos medios internacionales, el mayor desafío para el régimen en años, por lo que las autoridades han impuesto varios apagones de comunicaciones.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar Irán si las fuerzas de seguridad del Gobierno iraní responden con violencia contra los manifestantes, ya que numerosas organizaciones de derechos humanos han informado que cientos de personas han muerto y miles han sido detenidas injustamente.

Sin embargo, estas protestas, que comenzaron por la inflación desbordada en Irán, se han extendido a más de 180 ciudades y pueblos de todo el país en Oriente Medio, por lo que se han transformado en manifestaciones generales contra el régimen iraní, las cuales han desatado disturbios que no logran calmar el descontento de la población.

Frente a este escenario, la nación se ha llenado de cárteles que desafían de forma directa al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, quien concentra la máxima autoridad religiosa y política del país, y a quien la población culpa por la muerte de casi dos mil manifestantes, entre ellos nueve menores de edad en la capital, Teherán.

Disturbios como nunca antes

Las autoridades de Irán han intentado diferenciar a quienes protestan por razones económicas de quienes piden un cambio de régimen, calificando a estos últimos de “agitadores” y “mercenarios respaldados desde el exterior”, y advirtiendo sobre una represión dura, ya que podrían ser calificados como enemigos de la República Islámica.

"Esta ola de protestas se siente distinta por un clima de frustración y agotamiento entre la población. Se llegó al punto de ebullición. Anticipo que la República Islámica que vemos hoy difícilmente llegará al 2027. Creo que habrá algún tipo de cambio”, agregó Arang Keshavarzian, profesor de Medio Oriente en la Universidad de Nueva York.

Dadas las circunstancias, el fiscal de Teherán, Ali Salehi, declaró que algunos manifestantes podrían enfrentar la pena de muerte por todas sus acciones, principalmente por los actos de vandalismo contra bienes públicos de la nación, en el marco de las protestas que han sido consideradas por el Gobierno iraní como “la guerra contra Dios”.

“Ningún líder político en Irán tiene un plan para sacar al país de la crisis. La única herramienta que realmente le queda a la República Islámica es la coerción y la fuerza. La gente ha intentado distintas vías para expresar sus reclamos, pero en los últimos quince años, la población ha perdido toda la confianza en el régimen”, añadió Keshavarzian.

¿Irán atacará las bases de Estados Unidos?

Debido a las condiciones en las que se encuentra la población de Irán, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la ayuda para los manifestantes iraníes "ya va en camino". Sin embargo, el mandatario republicano aún no tiene intención de atacar al país, principalmente porque esas acciones podrían desatar el caos.

Tras las declaraciones del magnate neoyorquino, el Gobierno de Irán amenazó públicamente con atacar bases militares de EE. UU. en Oriente Medio si se convierte en blanco de una ofensiva por parte de Washington D. C. Por ello, la mayor base estadounidense en la región ha sido evacuada, lo que ha elevado las tensiones entre ambos países.