¿Adiós a la Green Card? Los nuevos requisitos para obtener y conservar la residencia en EE. UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó nuevas reglas para la obtención y conservación de la tarjeta de residencia permanente, conocida popularmente como Green Card, un documento de identidad para residentes de EE. UU. que no poseen la nacionalidad estadounidense.

De acuerdo con fuentes oficiales del gobierno federal, estas nuevas reglas entrarán en vigencia a partir del próximo domingo 1 de febrero, por lo que las normativas afectarán a todos los ciudadanos extranjeros que buscan regularizar su estatus migratorio en los Estados Unidos, en un contexto de mayor control para prevenir el fraude.

Asimismo, según las autoridades del USCIS, el incumplimiento de los nuevos requisitos podría derivar en la pérdida del estatus migratorio y la apertura de procedimientos de remoción, debido a que las disposiciones federales en materia de inmigración han sido objeto de revisión para combatir el fraude y asegurar los beneficios migratorios.

“La Green Card por matrimonio sigue siendo una de las más utilizadas por quienes aspiran a la residencia permanente en EE. UU. Las nuevas exigencias buscan garantizar la autenticidad de los matrimonios y evitar la manipulación del sistema”, agregó el Departamento de Seguridad Nacional, que también supervisa la inmigración legal del país.

Green Card por matrimonio

Las nuevas reglas del USCIS afectan directamente a los extranjeros que quieran obtener o conservar la residencia permanente por matrimonio, tras casarse con un ciudadano estadounidense o residente, por lo que el Departamento de Seguridad estableció que los matrimonios que tengan menos de dos años recibirán una Green Card provisional.

Esta residencia condicional es un estatus migratorio en Estados Unidos otorgado, generalmente, por dos años a cónyuges recién casados (menos de dos años de matrimonio al momento de la aprobación) para prevenir fraudes, dándoles una Green Card provisional, la cual podrá ser renovada 48 meses después para recibir una tarjeta permanente.

Ante esta situación, el USCIS ahora exigirá que toda persona que obtenga la residencia permanente por matrimonio demuestre la autenticidad y legalidad de la relación, por lo que, 90 días antes del vencimiento de la residencia condicional, la pareja deberá presentar otro formulario con el objetivo de demostrar que el matrimonio es de buena fe.

“La convivencia es la principal prueba de la legitimidad del matrimonio”, agregó el USCIS, cuyos funcionarios tendrán que examinar con mayor detenimiento todos los casos en que los cónyuges no comparten domicilio, y podrán requerir pruebas adicionales para justificar la situación, como obligaciones laborales o familiares documentadas.

Documentos para autentificar un matrimonio