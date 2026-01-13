Trump aumenta la presión sobre Irán: ¿Amenazas y más aranceles a todos sus socios comerciales?

Durante la mañana de este martes 13 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer un arancel del 25% a todos los socios comerciales de Irán, en un intento por presionar al régimen de los ayatolás, que ha reprimido las protestas con un saldo de al menos 648 muertos, según la cadena estadounidense CNN.

Sin embargo, las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que comenzaron el pasado 1 de enero, dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero que, con el paso del tiempo, se han convertido en un movimiento contra el régimen que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Ante esta situación, de acuerdo con la agencia de noticias AFP, los iraníes siguen sin poder acceder a internet por un bloqueo impuesto por las autoridades desde el pasado 9 de enero, con el objetivo de ocultar la magnitud del derramamiento de sangre, en el que más de dos mil personas han resultado heridas durante estas manifestaciones.

Por lo tanto, el presidente Donald Trump, quien también ha amenazado públicamente con intervenir militarmente en el territorio de Irán, anunció mediante una publicación en redes sociales que el nuevo arancel del 25% se aplicaría “inmediatamente” en sus actividades en Estados Unidos a todos los socios comerciales de la República Islámica.

Los más perjudicados

Conforme a lo expuesto por Trading Economics, una plataforma global de referencia que proporciona datos, gráficos y análisis en tiempo real de más de 20 millones de indicadores económicos para 200 países, los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Irak y los Emiratos Árabes Unidos, por lo que se verán perjudicados.

No obstante, aunque la Casa Blanca afirmó que Donald Trump no tiene ningún “temor” a atacar militarmente a Irán, las autoridades en Pekín respondieron al mandatario republicano y dijeron que protegerán “sus legítimos derechos e intereses”, debido a que consideran que “no hay ganadores en una guerra arancelaria” entre China y EE. UU.

Lea más: ¿Estados Unidos intervendrá en Irán? Cientos de manifestantes han muerto en las protestas iraníes

¿Matanzas en Irán?

En consonancia con Iran Human Rights, una organización no gubernamental internacional sin fines de lucro centrada en los derechos humanos en Irán, hay más de 10 mil detenidos en territorio iraní, quienes presuntamente han intentado denunciar ante sus vecinos en Afganistán que se están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país.

A su vez, la prensa estatal iraní informó que decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas, por lo que sus funerales acabaron convirtiéndose en grandes concentraciones a favor del gobierno, que declaró tres días de luto. “Estamos preparados para cualquier eventualidad”, agregó el canciller iraní, Abás Araqchi.

Contramanifestaciones

El pasado lunes 12 de enero, las autoridades iraníes convocaron contramanifestaciones en apoyo a la República Islámica, una movilización que supuestamente representa una “advertencia” para el gobierno de los Estados Unidos, según el líder supremo del país en Oriente Medio, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

Mientras tanto, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión de las protestas, llamó a “dejar de matar a manifestantes pacíficos” y anunció que se propondrán sanciones “rápidamente” en respuesta al “aterrador” número de muertos.