¿Estados Unidos intervendrá en Irán? Cientos de manifestantes han muerto en las protestas iraníes

Durante la noche del pasado domingo 11 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el Ejército de la nación norteamericana está “analizando muy seriamente” una respuesta ante las protestas antigubernamentales que sacuden las principales ciudades de Irán, al considerar que las autoridades “ya cruzaron la línea”.

“Lo estamos analizando seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones”, señaló Trump, quien culpó abiertamente al gobierno de Irán por la muerte de centenares de personas durante las movilizaciones, ya que al menos 599 manifestantes han muerto en el mayor movimiento iraní contra la república islámica.

Conforme a diversos medios estadounidenses, los gobernantes iraníes ya habían enfrentado protestas masivas antes. Sin embargo, las movilizaciones recientes se deben principalmente a la crisis económica en Irán, incluida la inflación y la escasez de productos básicos, más que a influencias externas como los acontecimientos en Venezuela.

Múltiples reportes internacionales indican que la nación de Oriente Medio se ha visto paralizado por las sanciones, la corrupción y años de mala gestión financiera, lo que ha provocado un alza en los precios y en el desempleo, afectando directamente la vida de gran parte de la población iraní, que cada vez resulta más difícil de sobrellevar.

¿EE. UU. atacará a Irán?

En caso de que Estados Unidos llegue a planear un ataque militar en Irán, el periódico estadounidense The New York Times indicó que la opción más considerada por EE. UU. sería centrarse en atacar los servicios de seguridad en la ciudad de Teherán, debido a que estos están siendo utilizados para sofocar las protestas de la población iraní.

No obstante, dentro del gobierno estadounidense existen preocupaciones de que los ataques militares en territorio iraní puedan resultar contraproducentes para ambas naciones, principalmente porque Irán está preparado para una guerra, aunque su ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó que también quieren negociar.

“También estamos listos para negociar, pero las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo”, agregó Abás Araqchi, quien mencionó que el gobierno iraní busca estas conversaciones con los Estados Unidos para evitar una intervención militar que pueda desatar el caos total en Oriente Medio.

Por otra parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, indicó que, en caso de un ataque militar estadounidense, “tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos”, por lo que una intervención en Teherán podría generar un estado de desorden y confusión.

¿Ciberataques por parte de Israel?

De acuerdo con el canal de noticias estadounidense CNN, el Departamento de Seguridad Nacional ha considerado una serie de posibles respuestas contra Irán, incluidos ciberataques dirigidos por parte de Israel, cuya relación atraviesa un momento de máxima alerta, marcado por la inestabilidad interna iraní y amenazas de escalada regional.

Por último, cuando se le preguntó al presidente estadounidense Donald Trump sobre las amenazas de represalias de Irán, el mandatario republicano dijo: “Si hacen eso, los golpearemos a niveles que nunca han sido golpeados antes. Pero creo que están cansados de ser sacudidos por Estados Unidos. Es por eso que Irán ahora quiere negociar”.