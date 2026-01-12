“Estados Unidos controlará a Groenlandia de una forma u otra”: ¿Cuál es el plan de Donald Trump?

Durante la noche del pasado domingo 11 de enero, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere apoderarse de la enorme isla de Groenlandia y está dispuesto a poner “todas las opciones sobre la mesa”, incluido el uso de la fuerza militar estadounidense.

Sin embargo, una operación militar de EE. UU. en Groenlandia implicaría el ataque de un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a otro, debido a que Groenlandia es un territorio autónomo de Dinamarca, por lo que esta medida amenazaría el Tratado de Washington, firmado el 4 de abril de 1949, hace 77 años.

A pesar de ello, el mandatario republicano sostuvo que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos, principalmente porque, según su administración, el territorio de la isla está “rodeado de barcos rusos y chinos”, los cuales —afirmó— desean apoderarse de la región para acercarse aún más a EE. UU.

“Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase. Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo (con el territorio autónomo danés), pero, de una forma u otra, Estados Unidos va a tener que controlar la isla”, aseguró Trump, a quien no le interesa que la población groenlandesa no quiera quedar bajo su control.

¿Cuáles son los planes de Trump?

Diversos analistas de defensa estadounidenses aseguran abiertamente que una operación relámpago para tomar Groenlandia podría llevarse a cabo “con relativa facilidad”. No obstante, las consecuencias de esta acción serían “monumentales” para los Estados Unidos, principalmente para sus alianzas con Europa, las cuales quedarían dañadas.

Asimismo, aunque a principios del 2026, Dinamarca aumentó el gasto en defensa de Groenlandia, la enorme isla no cuenta con fuerzas armadas propias y la mayor parte del territorio autónomo está siendo vigilada únicamente por la Patrulla Sirius, una unidad de operaciones especiales danesa que se desplaza en trineos tirados por perros.

Por lo tanto, de acuerdo con el experto danés en seguridad Hans Tino Hansen, la falta de un ejército propio convierte a Groenlandia en un objetivo muy fácil para Estados Unidos: “EE. UU. tiene un poder abrumador. Podrían transportar fácilmente en un solo vuelo la cantidad de tropas para que hubiera un soldado por cada habitante”, agregó.

De todos modos, varios exfuncionarios estadounidenses sostienen que una operación militar es “extremadamente improbable”, debido a que el Congreso de Estados Unidos no quiere destruir la unión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar internacional que se rige por el Tratado de Washington.

¿EE. UU. va a comprar Groenlandia?

Conforme a lo expuesto por el portal de noticias BBC News, la opción preferida por el gobierno de los Estados Unidos sería comprar Groenlandia al Reino de Dinamarca, tomando en cuenta que EE. UU. tiene los recursos económicos suficientes. Por el contrario, la capital danesa aseguró que la enorme isla no está a la venta por ningún precio.

A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, comunicó a los miembros del Congreso estadounidense que la compra era la opción preferida por Trump, aunque una transacción de este tipo sería sumamente complicada, principalmente porque la adquisición de Groenlandia requeriría el apoyo y un tratado del Senado.