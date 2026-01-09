Amenazas de Trump: ¿Comenzarán los ataques de EE. UU. por tierra contra carteles mexicanos?

Durante la noche del pasado jueves 8 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró públicamente que su país está por iniciar los ataques “en tierra” contra los carteles del narcotráfico, que, según dijo, “están dirigiendo prácticamente todo el territorio de México a costillas de la mandataria mexicana”, Claudia Sheinbaum.

“Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles”, aseguró Donald Trump en una entrevista con la cadena Fox News, donde reveló que Estados Unidos ha intensificado drásticamente su postura contra el narcoterrorismo, centrando su estrategia en la militarización y en la presión directa sobre México y su presidenta.

Estas declaraciones se producen menos de una semana después de que la administración de Donald Trump ejecutó una operación militar en Venezuela para poder capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y trasladarlos a un tribunal federal en Nueva York para juzgarlos por “narcoterrorismo”.

"Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a más de 300 mil personas en los Estados Unidos cada año", añadió el republicano en la entrevista, donde anunció el inicio inminente de "ataques terrestres" contra estos grupos.

Trump contra el narcotráfico

Desde el inicio de su segundo mandato presidencial, en enero del 2025, Donald Trump ha dicho abiertamente que combatirá con mano dura el narcotráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo y metanfetamina procedente de México, y se ha ofrecido a enviar al Ejército estadounidense para atacar a los terroristas.

Sin embargo, aunque Donald Trump dice que la presidenta Claudia Sheinbaum "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando las fronteras", la académica mexicana ha declinado estas propuestas argumentando que México es una nación soberana y que su Organismo Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

“Hay que hacer algo. México tiene que organizarse, porque se están filtrando los estupefacientes. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente los carteles son fuertes”, dijo Trump un día después de la operación para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Asimismo, el mandatario republicano y su gabinete han insistido en los últimos días en que el gobierno de los Estados Unidos no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos, especialmente por el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿EE. UU. atacará a México?

Diversos analistas de política internacional no consideran probable que EE. UU. lleve a cabo ataques militares en el territorio mexicano, principalmente porque México tiene una situación distinta a la de Venezuela u otras naciones que el presidente estadounidense Donald Trump ha puesto en la mira, como Cuba, Irán o incluso Colombia.

En primer lugar, México es el primer socio comercial de los Estados Unidos y más de 40 millones de mexicanos viven en el territorio estadounidense. Y en segundo, el propio secretario de Estado, Marco Rubio, “ha reconocido que la cooperación con México está en un alto nivel”, según la misma presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.