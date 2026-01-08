¿Trump viajará a Venezuela? Sería el primer presidente de EE. UU. en ir desde Clinton en 1997

Durante la noche del miércoles 7 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país espera supervisar Venezuela durante al menos un año mientras ayuda a reconstruir su sector petrolero y a avanzar hacia una transición política tras la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro en la ciudad de Caracas.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump sugirió abiertamente que, quizás en un futuro próximo, podría viajar a Venezuela para supervisar las operaciones estadounidenses. “Creo que en algún momento será muy seguro”, afirmó durante una extensa entrevista con The New York Times, al ser consultado sobre esa posibilidad.

A su vez, Trump afirmó que el actual gobierno interino de Venezuela —dirigido por las autoridades que asumieron tras la captura de Maduro— “nos está dando todo lo que creemos que es necesario”, y que —en consecuencia— “solo el tiempo lo dirá” cuánto tiempo deberá permanecer Estados Unidos supervisando a la nación sudamericana.

“Lo reconstruiremos de una manera rentable. Vamos a usar petróleo y vamos a tomar petróleo. Estamos bajando los precios del petróleo y vamos a dar dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, agregó el republicano, horas después de que la Casa Blanca anunció que Estados Unidos planea controlar la venta de crudo venezolano.

Presidentes de EE. UU. en Venezuela

Bill Clinton en 1997

En octubre de 1997, el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, llegó a Venezuela como parte de una gira de siete días que incluyó Brasil y Argentina, con el objetivo de fortalecer las relaciones y promover alianzas estratégicas en la zona, por lo que sostuvo encuentros con el mandatario Rafael Caldera y firmó acuerdos bilaterales en Caracas.

“Si mantenemos este rumbo, en el siglo XXI las Américas pueden convertirse en un baluarte de seguridad y prosperidad, un modelo para el mundo en el que la democracia, los mercados abiertos y la cooperación pueden ofrecer beneficios a todos nuestros pueblos”, declaró el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a su llegada a Caracas.

George Bush en 1990

La visita del presidente George Bush a Venezuela en diciembre de 1990 tuvo un importante matiz en el contexto de la crisis energética desencadenada por el conflicto del Golfo Pérsico, por lo que llegó a Caracas como parte de una gira destinada a reforzar la cooperación, abordar temas de seguridad y estrechar alianzas con naciones clave.

Según el Departamento de Estado, durante su estancia en Caracas, Goerge Bush se reunió con el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez para sostener "conversaciones cálidas y fructíferas" sobre temas bilaterales, como la promoción de la Iniciativa para las Américas, un proyecto de cooperación económico y comercial en todo el continente.

Jimmy Carter en 1978

El entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, realizó una visita oficial a Venezuela el 28 de marzo de 1978, durante el primer mandato presidencial de Carlos Andrés Pérez. por lo que el estadounidense fue recibido en Caracas para discutir la importancia de las relaciones bilaterales y la cooperación hemisférica en diversas áreas.

John F. Kennedy en 1961

El presidente John F. Kennedy visitó Venezuela en diciembre de 1961, acompañado de su esposa Jacqueline Kennedy, y fue recibido por el entonces mandatario venezolano Rómulo Betancourt, como parte de una gira para promover la Alianza para el Progreso, un programa de ayuda económica, política y social entre los países de América Latina.