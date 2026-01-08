“Pagarás por las torturas”: El venezolano que confrontó a Maduro en la audiencia de Nueva York

En una corte federal ubicada en la ciudad de Nueva York, donde continúa el proceso legal contra el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, un ciudadano venezolano alzó su voz y la de miles de personas que aseguran haber sufrido bajo el régimen del político de 63 años, que gobernó por más de una década.

Ese hombre que confrontó a Nicolás Maduro fue Pedro Rojas, un activista y expreso político venezolano que decidió manifestarse públicamente contra el derrocado presidente durante la audiencia judicial en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, donde el líder fue procesado tras su captura por las autoridades de Estados Unidos.

Según Telemundo, Pedro es un activista que enfrentó al expresidente Maduro al final de una audiencia judicial en Nueva York, donde este último se declaró no culpable de cargos de narcoterrorismo. Rojas, conocido por su activismo en contra del régimen chavista, aseguró que fue encarcelado por las autoridades venezolanas anteriormente.

A su vez, Rojas destacó internacionalmente por su activismo político contra el régimen de Hugo Chávez y además, durante su juventud, trabajó como coordinador local con el partido opositor venezolano Primero Justicia, una organización que ha promovido la democracia y denunciado abusos contra los derechos humanos en Venezuela.

El enfrentamiento en Manhattan

La historia de Pedro está marcada por la persecución política: fue encarcelado por el régimen venezolano antes de emigrar a los Estados Unidos en busca de seguridad y más libertad. Por ello, Rojas afirmó que fue preso político en Venezuela y relató que su experiencia con la represión motivó su activismo y su firme oposición a los chavistas.

Estas experiencias lo llevaron a Nueva York el 5 de enero, cuando Maduro y su esposa comparecieron ante un tribunal federal en el distrito de Manhattan, por cargos que incluyen conspiración para traficar cocaína, narcoterrorismo y posesión de armas, tras ser trasladados desde Venezuela después de su captura por fuerzas estadounidenses.

Lea más: ¿Vinculado con Venezuela y Rusia? EE. UU. captura petrolero tras semanas de persecución

Maduro se declaró no culpable de los cargos que enfrenta en una corte federal de Nueva York y afirmó ante el juez que es inocente, diciendo que sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela y describiéndose como “prisionero de guerra”, pese a los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas ilegales.

Cuando concluyó la audiencia, Nicolás fue escoltado fuera de la sala por agentes federales. En ese momento, Pedro Rojas se levantó y le gritó: “Maduro, eres un criminal y vas a pagar por todo el daño que le has hecho al pueblo venezolano”, a lo que el exmandatario, muy sorprendido, le respondió que simplemente era “un hombre de Dios“.

En representación de Venezuela

“Un hombre de Dios puedo ser yo, pero tú no. Pagarás por los encarcelamientos injustos, las torturas y los exilios forzados”, agregó Pedro Rojas antes de que Maduro fuera retirado de la sala por los agentes, quienes lo trasladaron al Centro de Detención Metropolitano, una prisión de alta seguridad que alberga a varios reclusos de perfil alto.

Ante esta situación, el gesto de Pedro Rojas en Nueva York resonó entre sectores de la comunidad venezolana en el exterior, donde muchos vieron en su intervención ante Nicolás Maduro como una expresión de la lucha continua por la justicia, la responsabilidad y la dignidad después de años de represión y crisis humanitaria en Venezuela.