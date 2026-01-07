¿Vinculado con Venezuela y Rusia? EE. UU. captura petrolero tras semanas de persecución

Durante la mañana de este miércoles 7 de enero, el Mando Europeo de los Estados Unidos —mando unificado de las fuerzas estadounidenses desplegadas en Europa— anunció la incautación del buque petrolero M/V Bella 1, el cual fue capturado por la Marina de EE. UU. en el océano Atlántico norte, en virtud de una orden emitida.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos —agencia ejecutiva federal responsable de la aplicación de las leyes y la administración de justicia— y el Departamento de Seguridad Nacional —responsable de la seguridad pública— lograron la captura del buque petrolero en coordinación con el Departamento de Defensa de dicha nación.

De acuerdo con el Mando Europeo de los Estados Unidos, el M/V Bella 1 fue incautado tras haber sido rastreado y perseguido por el guardacostas estadounidense USCGC Munro durante varias semanas, por orden de un tribunal federal de EE. UU, debido a que el buque petrolero se encontraba presuntamente vinculado con Venezuela y Rusia.

Asimismo, conforme a lo expuesto por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, el Marinera había cambiado recientemente su bandera a la Federación Rusa, por lo que fue identificado por la inteligencia naval estadounidense como parte de la “flota sombra” que transporta petróleo venezolano e iraní para evadir sanciones financieras.

¿EE. UU. intenta apoderarse del petróleo ruso?

Frente a este escenario, diversos funcionarios del Gobierno de EE. UU. confirmaron que fuerzas estadounidenses capturaron el buque petrolero Marinera, anteriormente conocido como Bella 1, tras más de dos semanas de persecución en alta mar, ya que se le vinculaba con operaciones de transporte de crudo venezolano bajo sanciones.

“El buque, vinculado con operaciones de transporte de crudo venezolano bajo sanciones internacionales, fue interceptado en aguas internacionales del Atlántico, tras evadir un bloqueo marítimo impuesto por Washington y rechazar varios intentos de abordaje de la Guardia Costera estadounidense”, agregó el Mando Europeo de Estados Unidos.

Lea más: ¿Quién es Alvin Hellerstein? El juez de 92 años a cargo del caso de Nicolás Maduro en Nueva York

Según medios estadounidenses, la operación fue ejecutada por unidades combinadas de la Guardia Costera y fuerzas especiales de los Estados Unidos, y concluyó con la toma de control total del barco sin enfrentamientos armados. Sin embargo, durante el operativo, un submarino ruso presuntamente se encontraba en las cercanías del lugar.

Esta situación incrementó la tensión diplomática entre Washington D. C. y Moscú, debido a que la relación entre Estados Unidos y Rusia atraviesa una fase de reconfiguración estratégica marcada por intentos de desescalada en el conflicto de Ucrania y una creciente presión en el hemisferio occidental, específicamente en torno a Venezuela.

Capturas marítimas

Esta captura es la tercera operación de interdicción marítima ejecutada por los Estados Unidos en el mar Caribe y el Atlántico desde diciembre, en el marco de la campaña del presidente Donald Trump para bloquear los ingresos petroleros del régimen venezolano y cortar las rutas de abastecimiento que involucran a aliados como Irán y Rusia.

No obstante, hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han informado el destino final del buque petrolero ni el paradero de su tripulación, que podría enfrentar cargos por violar sanciones internacionales. A su vez, EE. UU. tampoco ha reportado oficialmente la presencia del submarino ruso durante la incautación marítima.