¿Qué pasará ahora con Venezuela? Las grandes preguntas tras la redada contra Nicolás Maduro

Durante la madrugada del pasado sábado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, justificó la ofensiva contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, al presentarlo ante el tribunal de Nueva York como el cabecilla de una organización criminal llamada el cartel de los Soles, por lo que lo consideró una amenaza.

Ante esta situación, la política exterior de Donald Trump ha sido descrita por diversos medios estadounidenses como “imperialista y expansionista”, en comparación con el resto de países de América. Mientras tanto, en Europa se considera que la ideología política del republicano es más aislacionista respecto de las naciones europeas.

“Millones de personas estarán mejor sin Nicolás Maduro si Venezuela se democratiza. Y millones de refugiados podrían regresar a casa”, agregó el magnate neoyorquino, quien desató profundas preguntas sobre el futuro de la nación sudamericana, luego de que esta perdiera a su actual presidente, quien la gobernó por más de una década.

¿Tiene Trump un plan para Venezuela tras el derrocamiento de Maduro? ¿Cómo pueden los recursos de EE. UU. mantenerse al ritmo de las ambiciones de Donald Trump por controlar el hemisferio? ¿Habrá nuevas incursiones militares en Venezuela? ¿Cuánto les costará a los contribuyentes estadounidenses? Son algunas de las muchas preguntas.

¿Quién gobierna Venezuela?

En sentido literal, quien gobierna actualmente Venezuela es la presidenta interina Delcy Rodríguez, una abogada, diplomática y política venezolana que ha ocupado varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al pasar de ministra de Hidrocarburos a vicepresidenta ejecutiva de la nación sudamericana.

Sin embargo, aunque el presidente Donald Trump no gobierna Venezuela, sus últimas declaraciones sugieren que las fuerzas armadas de los Estados Unidos que se encuentran en territorio venezolano le permiten imponer su voluntad a Delcy Rodríguez, quien reiteró públicamente su pedido de la liberación inmediata de Nicolás Maduro.

Lea más: ¿Machado perdió el respaldo de Trump? La Nobel de la Paz agradeció la firmeza de Estados Unidos

Esto se debe a que, de acuerdo con Donald Trump, Delcy Rodríguez enfrenta una gran amenaza en Venezuela: los ministros del gobierno venezolano que mantienen una relación directa con las organizaciones criminales del país, quienes se han enriquecido y empoderado durante los trece años del mandato de Nicolás Maduro en Caracas.

Por lo tanto, el mandatario republicano aseguró públicamente que el Ejército de los Estados Unidos está dispuesto a atacar por segunda vez el territorio venezolano, si fuera necesario, con la intención de intimidar a quienes intenten derrocar a Delcy Rodríguez e imponer nuevamente las ideas socialistas de la ya conocida ideología chavista.

¿EE. UU. atacará a Groenlandia?

Tras la incursión en la capital venezolana, el presidente Donald Trump volvió a insistir en que Groenlandia —una enorme isla y territorio danés autónomo entre los océanos Atlántico Norte y Ártico— es vital para la seguridad nacional de los Estados Unidos, principalmente por su cercanía con el estado de Maine, a menos de mil 600 kilómetros.

Frente a este escenario, el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Stephen Miller, insinuó que EE. UU. podría atacar Groenlandia porque es mucho más fuerte que Dinamarca. No obstante, cualquier operación para apoderarse de la isla sería un ataque contra un miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).