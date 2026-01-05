¿Machado perdió el respaldo de Trump? La Nobel de la Paz agradeció la firmeza de Estados Unidos

Durante la mañana de este lunes 5 de enero, la líder opositora venezolana María Corina Machado agradeció al presidente de EE. UU, Donald Trump, por su “firmeza y determinación en el cumplimiento de la ley”, días después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa, y aseguró que Venezuela será “el principal aliado” de Washington.

En un mensaje publicado en sus redes sociales oficiales, la ganadora del Premio Nobel de la Paz en el 2025 expresó que “la libertad de Venezuela está sumamente cerca” y que pronto sus 30 millones de ciudadanos, incluidos los que se encuentran en el exterior, van a “poder celebrar” en su propio país, como seguramente todos lo desean.

La exdiputada venezolana de 58 años indicó, en un mensaje publicado en la plataforma digital X, que prácticamente todo el pueblo venezolano “salió a las calles en más de 30 países y 130 ciudades del mundo para poder celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición democrática” en la nación sudamericana.

“Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”, dijo Machado, quien compartió, junto con el mensaje, un video de algunas de estas movilizaciones en varios países. Además, afirmó que Venezuela “será el principal aliado de EE. UU. en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

¿Machado perdió el respaldo de Trump?

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The Washington Post, la decisión de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, de aceptar el Premio Nobel de la Paz le habría costado el respaldo del presidente de EE. UU, Donald Trump, quien ha codiciado abiertamente el galardón, para liderar una transición en Venezuela.

Por lo cual, a pesar de que María Corina Machado agradeció a Trump y le dedicó el prestigioso galardón, el hecho de no rechazar el reconocimiento resultó un “pecado imperdonable” que el mandatario republicano no ha olvidado, de acuerdo con dos fuentes cercanas a la Casa Blanca que contactaron directamente a The Washington Post.

Lea más: ¿Donald Trump necesitaba la aprobación del Congreso de EE. UU. para atacar a Venezuela?

“Si Machado lo hubiera rechazado y dicho: No puedo aceptarlo porque le pertenece a Donald Trump, hoy María Corina sería la presidenta de Venezuela”, agregó uno de los dos funcionarios que ofreció su testimonio bajo anonimato, por lo que el comentario del magnate neoyorquino tomó por sorpresa a los aliados y colegas de la venezolana.

Asimismo, durante una rueda de prensa en la que ofreció más detalles de la espectacular operación de captura de Maduro en Caracas y su traslado a Nueva York, Donald Trump afirmó que “sería muy difícil” para María Corina Machado presidir ahora la nación sudamericana, al considerar que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Delcy Rodríguez: La nueva presidenta de Venezuela

Ante esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró la postura de Washington D. C. de descartar a la líder opositora y, en cambio, ofrecer una oportunidad a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, una diplomática que ejerció varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

“María Corina Machado es fantástica, pero la realidad inmediata a la que nos enfrentamos es que, lamentablemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, declaró Rubio, quien añadió que la vicepresidenta es “alguien con quien se puede trabajar”.