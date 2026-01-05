¿Donald Trump necesitaba la aprobación del Congreso de EE. UU. para atacar a Venezuela?

Durante la noche del pasado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aclaró que no notificó con antelación al Congreso estadounidense la operación relámpago para capturar al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, debido a que ese órgano legislativo tiende a filtrar información importante.

“El Congreso de los Estados Unidos tiende a filtrar información. No sería bueno que filtraran información; creo que el resultado del operativo en la ciudad de Caracas habría sido muy diferente”, dijo Trump en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, sobre la operación bautizada como "La Resolución Absoluta".

Dadas las circunstancias, miembros del Gobierno de Trump comenzaron a alertar a los legisladores después de iniciadas las acciones de captura y extracción de Nicolás Maduro y su esposa, en una ruptura con los procedimientos habituales de administraciones anteriores, que solían notificar al Congreso antes de lanzar acometidas militares.

Por lo tanto, el anuncio de Trump, en el que notificó que fuerzas de EE. UU. realizaron un ataque a gran escala en suelo venezolano para capturar a Maduro y trasladarlo fuera del país por vía aérea, tomó por sorpresa a varios senadores y congresistas, incluidos miembros de los comités que supervisan a las Fuerzas Armadas de la nación.

¿Trump necesitaba la aprobación del Congreso para atacar?

Conforme a lo expuesto por el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, esta fue “una misión condicionada a ciertos factores, en la que debían cumplirse ciertas condiciones noche tras noche”, por lo que se prefirió mantener absoluta discreción y no notificar con antelación al Congreso estadounidense sobre esta operación.

“Observamos y monitoreamos la situación durante varias semanas. Así que simplemente no es el tipo de misión en la que se puede llamar a la gente y decir: Oye, quizá hagamos esto en algún momento de los próximos días”, agregó el diplomático conservador estadounidense de ascendencia cubana, perteneciente al Partido Republicano.

Por su parte, el senador demócrata por Arizona, Rubén Gallego, dijo en redes sociales que “es vergonzoso” que Estados Unidos haya pasado de “ser el policía mundial a ser el abusador mundial en menos de un año” e insistió en que “no hay ninguna razón” para esta operación que se realizó en Venezuela, donde decenas de residentes murieron.

“Sin la autorización del Congreso, y con la gran mayoría de los estadounidenses opuestos a la acción militar, Trump lanzó un ataque injustificado e ilegal contra Venezuela”, advirtió el demócrata Jim McGovern, quien criticó que de pronto haya “fondos ilimitados para la guerra” cuando muchos sufren por falta de fondos para beneficios de salud.

Artículo II de la Constitución

“Esta acción entra dentro de la autoridad del presidente Trump en virtud del artículo II de la Constitución para proteger al personal de un ataque”, agregó Marco Rubio, en referencia a la sección que establece que el Ejecutivo es liderado por el mandatario, quien es jefe de Estado, jefe de Gobierno y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, el presidente Donald Trump tiene la autoridad para nombrar funcionarios, celebrar tratados, conceder indultos y asegurar la ejecución de las leyes, además de definir los requisitos para el proceso de juicio político y, como comandante en jefe del Ejército y la Marina, puede realizar las operaciones que considere más necesarias.