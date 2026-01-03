¿Quién es Delcy Rodríguez? La vicepresidenta de Venezuela que tomará el lugar de Nicolás Maduro

Durante la tarde de este sábado 3 de enero, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez declaró que Nicolás Maduro es el "único presidente de Venezuela" y exigió a Estados Unidos su liberación, luego de la captura del mandatario en Caracas, en una operación militar catalogada como la más grande desde la Segunda Guerra Mundial.

Según el presidente estadounidense Donald Trump, Nicolás Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una operación militar estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y otras regiones del país, por lo que Estados Unidos presuntamente estaba listo para que Venezuela contraatacara, algo que no ocurrió.

Ante esta situación, Delcy Rodríguez, quien actualmente es la primera en la línea de sucesión en el poder de Venezuela, reiteró públicamente su pedido de “exigir la inmediata liberación del presidente Maduro y de su esposa Cilia Flores”, quienes han sido acusados por Trump de ser los líderes del Cártel de los Soles, una red criminal.

"El único presidente de Venezuela es el presidente Nicolás Maduro", recalcó Rodríguez en un Consejo de Defensa de la Nación que dirigió junto a las cabezas de los poderes públicos del país, transmitido en cadena para que los 30 millones de venezolanos tuvieran la oportunidad de conocer un poco más de lo que sucedió en Caracas.

Estado de conmoción exterior

"Nosotros estamos listos para defender a Venezuela, nosotros estamos listos para defender nuestros recursos naturales, que deben ser para el desarrollo nacional", agregó Delcy Rodríguez, unas horas antes de decirle al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, que está "dispuesta" a cooperar con las autoridades de Washington D. C.

Dadas las circunstancias, Delcy Rodríguez mostró ante las cámaras el decreto de "estado de conmoción exterior", firmado por el presidente tras el bombardeo de Estados Unidos. La medida otorga poderes especiales al gobernante ante un conflicto militar externo: "Se activa toda Venezuela", aseguró la vicepresidenta, en ausencia de Maduro.

Lea más sobre Estados Unidos y Maduro: Las reacciones de Codeca y cámaras reflejan división de opiniones

¿Quién es Delcy Rodríguez?

Nacida en la ciudad de Caracas el 18 de mayo de 1969, Delcy Eloína Rodríguez Gómez es una abogada, diplomática y política venezolana de 56 años que ha ejercido varios cargos durante las presidencias de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Sin embargo, en la actualidad es la ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

Graduada en Derecho por la Universidad Central de Venezuela, Delcy es hija de Jorge Antonio Rodríguez, un guerrillero y dirigente de la izquierda venezolana involucrado en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous en diciembre de 1976, por lo que fue criticada cuando ocupó el cargo de ministra del Despacho en 2006.

Figura clave de Maduro

Delcy Rodríguez preside el partido Somos Venezuela, creado por Maduro, por lo que ha sido una figura clave en las negociaciones con la oposición. Se ha destacado por su defensa de la Revolución en diversos foros internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la principal organización regional del hemisferio americano.

Adicionalmente, al ocupar la vicepresidencia de Venezuela, el Servicio Bolivariano de Inteligencia está bajo la dirección directa de la abogada. Por lo tanto, la vicepresidenta ha recibido múltiples sanciones internacionales, al ser responsabilizada por violaciones de derechos humanos y la crisis política en el país gobernado por Nicolás Maduro.