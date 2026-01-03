“Yo nunca había visto algo así”, Trump elogia al Ejército de EE. UU. tras captura de Nicolás Maduro

Trump dio sus primeras declaraciones al canal de televisión estadounidense Fox News, donde indicó que, luego de haber ofrecido a Maduro múltiples salidas, tuvo que ser mucho más claro.

(FILES) US President Donald Trump announces tariffs on auto imports in the Oval Office of the White House in Washington, DC, on March 26, 2025. Venezuela on January 3, 2026, demanded an emergency meeting of the UN Security Council to discuss the US military strikes on the country, amid uncertainty over the whereabouts of President Nicolas Maduro, after President Donald Trump said that US forces had captured the Venezuelan leader after launching a "large scale strike" on the South American country. (Photo by Mandel NGAN / AFP)

Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro tras lanzar un "ataque a gran escala" contra Venezuela. (Foto Prensa Libre: AFP)

Durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados tras una operación del Ejército estadounidense y que, en las próximas horas, serán imputados en el Distrito Sur del estado de Nueva York.

Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista; conspiración para importar cocaína; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra los Estados Unidos, por lo que, según Trump, pronto enfrentará la ira de la justicia en suelo estadounidense.

"En nombre del Departamento de Justicia, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía al exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras fuerzas armadas, que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a los narcotraficantes", agregó la fiscal general Pam Bondi.

Ante esta situación, el presidente Donald Trump dio sus primeras declaraciones al canal de televisión estadounidense Fox News, donde indicó que, luego de haber ofrecido a Nicolás Maduro múltiples salidas, tuvo que ser mucho más claro, debido a que el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a los Estados Unidos.

Picture of fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Luis JAIMES / AFP)

La entrevista de Trump con Fox News

"El equipo hizo un trabajo increíble. No hay otra nación en el planeta Tierra que pueda hacer semejante maniobra", agregó Trump sobre la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense justificó la acción como parte de una campaña contra el "narcoterrorismo" y el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

"Nunca había visto algo así. Pude verlo en tiempo real y observé cada aspecto. Fue increíble ver el profesionalismo y la calidad del liderazgo del Ejército. ¡Asombroso!", añadió Trump sobre la captura de Maduro. Dadas las circunstancias, el ministro venezolano Diosdado Cabello calificó la operación como un "ataque criminal y terrorista".

"Compárense con Afganistán, donde éramos el hazmerreír de todo el mundo. Ya no lo somos. Tenemos el mejor ejército del mundo, por lejos. El profesionalismo y la valentía. Casi no se podía contener", explicó el neoyorquino, quien señaló que EE. UU. estará "fuertemente involucrado" en la industria petrolera tras la remoción de Maduro.

Posteriormente, el presidente Donald Trump habló sobre la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum y su relación con los narcotraficantes en Norteamérica, donde presuntamente hay una gran lucha de poder: "Ella es una buena mujer, pero los carteles controlan México. Ella no gobierna el país, son los carteles los que la gobiernan".

¿Qué pasará con Maduro?

"Estamos tomando esa decisión ahora. No podemos arriesgarnos a dejar que alguien más dirija Venezuela y simplemente continúe donde Maduro la dejó", argumentó Trump, tras ser consultado sobre el futuro del pueblo venezolano, ahora que Estados Unidos ha destituido a su mandatario para que enfrente a la justicia estadounidense.

"Nicolás Maduro envió prisioneros, personas de instituciones mentales y capos de la droga a los Estados Unidos. Los enviaron por cientos de miles y eso es simplemente imperdonable. Por eso él quiso negociar al final y yo no. Le dije que no, íbamos a tener que actuar", expresó el presidente estadounidense unas horas después del ataque.

Por último, el presidente Donald Trump se refirió a las denuncias demócratas sobre la captura de Nicolás Maduro en Venezuela: "Esta gente es débil y estúpida. Es lo mismo de siempre, lo mismo que llevamos años oyendo. Se oye a todos los congresistas decir que esto es terrible, pero nosotros estamos salvando millones de vidas", concluyó.

Periodista de Prensa Libre especializado en tendencias internacionales y deportes con 2 años de experiencia.

