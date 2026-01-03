Senadores de EE. UU. cuestionan y repudian los ataques ordenados por Trump contra Venezuela

Senadores de Estados Unidos, incluidos demócratas y republicanos, cuestionaron la legalidad y justificación de los ataques contra Venezuela anunciados por Donald Trump.

Picture of fire at Fuerte Tiuna, Venezuela's largest military complex, after a series of explosions in Caracas on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Luis JAIMES / AFP)

Tras los ataques contra Venezuela, legisladores estadounidenses expresaron rechazo y escepticismo. (Foto Prensa Libre: Luis JAIMES / AFP)

Poco después de que se reportaran los ataques del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, diversos líderes, principalmente demócratas se han pronunciado repudiando dicho acto.

El senador Rubén Gallego senador por Arizona escribió en su cuenta de X: “Esta guerra es ilegal (…)  No hay ninguna razón para que estemos en guerra con Venezuela”.

Gallego que según CBS News es un veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos que estuvo desplegado en Irak, clasificó el ataque como “la segunda guerra injustificada de mi vida”.

A vehicle burns at La Carlota air base in Caracas after a series of explosions on January 3, 2026. Loud explosions, accompanied by sounds resembling aircraft flyovers, were heard in Caracas around 2:00 am (0600 GMT) on January 3, an AFP journalist reported. The explosions come as US President Donald Trump, who has deployed a navy task force to the Caribbean, raised the possibility of ground strikes against Venezuela. (Photo by Juan BARRETO / AFP)

Por su parte, el senador republicano Mike Lee senador por Utah se mostró esceptico ante los ataques contra Venezuela y en su cuenta de X expresó saber qué podría justificar el ataque.

“Espero con interés saber qué podría justificar constitucionalmente esta acción, si es que hay algo, en ausencia de una declaración de guerra o de una autorización para el uso de la fuerza militar”.

Otro senador demócrata en pronunciarse fue Brian Schatz, senador por Hawái, quien dijo en un mensaje en X, que EE.UU. no tiene intereses vitales en Venezuela que justifiquen una guerra.

“A estas alturas ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida. Y ni siquiera se molesta en explicarle al público estadounidense qué demonios está pasando”, agregó el demócrata.

¿Qué dijo Donald Trump sobre los ataques a Venezuela?

Mediante una publicación en su red social Truth Social, el presidente Donald Trump afirmó que “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder”, confirmando que Nicolás Maduro fue capturado junto con su esposa por miembros de la Fuerza Delta, la unidad de misiones especiales más importante del Ejército estadounidense, según informaron funcionarios estadounidenses a CBS News y posteriormente trasladado fuera del país.

El mandatario estadounidense afirmó que próximamente dará más detalles y que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11 horas en Mar-a-Lago, un club privado ubicado en Palm Beach, Florida, EE. UU.

La Constitución de EE.UU. otorga al Congreso el poder de declarar una guerra, aunque la Administración Trump ha insistido que su despliegue militar frente a Venezuela responde a una guerra contra grupos narcotraficantes que ha declarado como terroristas y que Maduro es líder de un narcoestado.

Mensaje del presidente de Estados Unidos a través de su red social Truth Social. (Foto Prensa Libre: Captura de Pantalla)

Con información de EFE

Belinda S. Martínez

Periodista de Prensa Libre del área de bienestar y cultura.

Donald Trump Estados Unidos Nicolás Maduro Tendencias internacionales Venezuela 
