Petro asegura que EE. UU. atacó una embarcación cerca de Guatemala y México y que hay sobrevivientes

Durante la mañana de este viernes 2 de enero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que hubo “lancheros” que sobrevivieron a uno de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra supuestos narcotraficantes en aguas del Pacífico, como parte de la operación militar Lanza del Sur, que también se lleva a cabo en el mar Caribe.

“Aviso a todos los gobiernos del sector: esta parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que tres personas murieron; el resto sobrevivió porque se arrojaron al mar”, expresó el mandatario colombiano en la red social X, donde publicó el mapa de dicho punto.

De acuerdo con Gustavo Petro, el ataque de los Estados Unidos supuestamente fue lanzado en un lugar cercano a las costas de Guatemala y México, a diferencia de los demás ataques contra las presuntas narcolanchas sudamericanas, que han sido destruidas en los litorales de Venezuela y Colombia desde principios de octubre del 2025.

A su vez, en su mensaje publicado en X, Petro mencionó que la información fue obtenida por la Armada de Colombia, la cual está “dispuesta a colaborar” con los países que así lo requieran. Además, señaló que el punto del ataque se encuentra a 711 kilómetros del estado mexicano de Oaxaca, aunque no precisó la fecha en que ocurrió.

En la publicación, Petro mostró un mapa que muestra el punto exacto en donde se habría llevado a cabo el ataque por parte de Estados Unidos.

Petro aseguró en una publicación de X que EE. UU. atacó una embarcación en una zona cercana a México y Guatemala. (Foto Prensa Libre: @petrogustavo / X)

Los ataques de Estados Unidos

El pasado jueves 1 de enero, el Ejército de los Estados Unidos dio a conocer un nuevo ataque lanzado durante el miércoles 31 de diciembre de 2025 contra unas presuntas narcolanchas que se encontraban en aguas internacionales. Sin embargo, el vocero solo reveló que murieron cinco personas y no proporcionó más información al respecto.

La revelación ocurrió un día después de que el Ejército estadounidense hundiera otras tres embarcaciones que supuestamente transportaban droga en el océano Pacífico y en el mar Caribe, lo que dejó tres muertos. No obstante, el mensaje de Gustavo Petro podría referirse al último ataque de Estados Unidos, mucho más alejado de Venezuela.

Esto se debe a que el país norteamericano mantiene, desde septiembre del 2025, un despliegue aeronaval en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas. El presidente Donald Trump afirmó que el objetivo es combatir el narcotráfico; aunque Venezuela interpreta las acciones como amenazas y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Dadas las circunstancias, las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela escalaron tras el anuncio del mandatario republicano sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país sudamericano, sumado a la reciente confiscación de embarcaciones que transportaban crudo venezolano hacia Asia.

Embarcaciones destruidas

Frente a este escenario, el Gobierno de los Estados Unidos afirmó haber destruido al menos 35 embarcaciones y causado más de cien muertes en el mar Caribe y el océano Pacífico como parte de una nueva ofensiva antidrogas que se prolongó durante los últimos cinco meses en aguas cercanas al territorio de Venezuela y Colombia.

Mientras tanto, los gobiernos de Nicolás Maduro en Venezuela y de Gustavo Petro en Colombia —ambos acusados por el presidente estadounidense Donald Trump de mantener vínculos con el narcotráfico en Sudamérica— han denunciado estos ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, sin ningún tipo de justificación válida.