Los incendios forestales, estructurales y vehiculares marcan el comienzo del 2026

Desde la mañana del pasado jueves 1 de enero, tanto los Bomberos Municipales como los Voluntarios han reportado múltiples incendios en diversas zonas del país, principalmente por la presencia de fuegos pirotécnicos en casi todo el territorio nacional tras las fiestas de Año Nuevo, que han afectado bosques, vehículos y estructuras.

Uno de los primeros siniestros fue registrado por los Bomberos Voluntarios en el Puerto San José, donde sofocaron un incendio en el interior de un reconocido condominio en el sector de Puerta de Hierro y San Marino, cercano al área de Punta Vela, donde el fuego consumió vehículos, cuatrimotos, motos acuáticas, ranchos y sus habitaciones.

Posteriormente, se registró un incendio estructural en una recicladora ubicada en la 1.ª calle de la zona 10 del municipio de Villa Nueva, a un costado del basurero de AMSA. Los socorristas informaron que las llamas consumieron por completo la recicladora y una cochera, donde murieron cinco cerdos debido a las quemaduras graves.

Asimismo, un incendio afectó la colonia Los Bajos, ubicada en San Jorge, Amatitlán. De acuerdo con las autoridades locales, varias tarimas fueron consumidas por las llamas antes de que los Bomberos Voluntarios lograran apagar el fuego y evitar su propagación a más de 200 estructuras de madera almacenadas en ese mismo sector.

Incendios marcan el inicio del año

Durante la tarde del pasado jueves 1 de enero, el Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala apagó un incendio vehicular en el kilómetro 56 de la autopista Palín-Escuintla. De acuerdo con las autoridades, el siniestro fue sofocado con más de 125 galones de agua, por lo que solo se reportaron daños materiales.

Posteriormente, los socorristas controlaron un incendio en la 26 calle y 11 avenida de la zona 11, en la ciudad de Guatemala. Las llamas consumieron una habitación en la colonia Granai II que, según los vecinos, funcionaba como bodega dentro de una vivienda. No se reportaron personas heridas, solo daños en los productos almacenados.

Unas horas después, el Cuerpo de Bomberos Municipales de la ciudad de Guatemala reportó un incendio vehicular en la calle principal de la aldea El Rosario de Cristo Rey, ubicada en el municipio de Santa Catarina Pinula. Los socorristas lograron controlar dicho siniestro, que afectó a varios vehículos y cuya propagación lograron evitar.

En la noche del pasado jueves 1 de enero, los Bomberos Municipales de Mixco reportaron un incendio estructural en el mercado de la Carolingia, ubicado en la zona 6 del municipio. Los socorristas trabajaron en el lugar para controlar el siniestro, el cual se originó en el interior de varios locales, aunque las causas aún no se han establecido.

Siniestros del viernes 2 de enero

Entre la noche del jueves 1 y la madrugada del viernes 2 de enero se reportó un incendio forestal en la manzana 9 de Lomas de Villalobos II, ubicada en la zona 12 del municipio de Villa Nueva. Los bomberos se presentaron para controlar el siniestro, que presuntamente se originó en la ladera de un barranco, a fin de evitar su propagación.

Avanzada la mañana del viernes, los Bomberos Voluntarios combatieron un incendio en las bodegas de una venta de abarrotes ubicada en la 13 calle y calzada Aguilar Batres, zona 11, en la ciudad de Guatemala. Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona herida, únicamente daños materiales en los productos almacenados.