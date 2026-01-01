Fuego consume seis buses en predio de Santa Catarina Pinula

Un incendio se registró este 1 de enero en un predio de la aldea El Rosario, también conocida como Cristo Rey Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula. Seis unidades de transporte colectivo fueron consumidas por las llamas, que posteriormente las controlaron por Bomberos Municipales y Voluntarios.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran columnas de fuego que, en cuestión de minutos, se transformaron en densas cortinas de humo.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal apoyaron las labores de emergencia. Las autoridades informaron que la calle principal permanece cerrada y recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas.

Vehículos afectados, según informe preliminar:

2 autobuses

3 microbuses

1 microbús tipo Coaster

Hasta ahora solo se reportan daños materiales.

Los socorristas lograron sofocar las llamas antes que se extendieran a sus alrededores. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

El lugar continúa bajo resguardo de socorristas y autoridades municipales, mientras se investigan las causas del incendio. Se recomienda evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades locales.