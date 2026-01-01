Fuego consume seis buses en predio de Santa Catarina Pinula

Guatemala

Fuego consume seis buses en predio de Santa Catarina Pinula

Un incendio de grandes proporciones consumió al menos seis vehículos de transporte colectivo en el interior de un predio ubicado en la aldea El Rosario, también conocida como Cristo Rey Piedra Parada, Santa Catarina Pinula.



time-clock

Seis vehículos ardieron en un predio de la aldea El Rosario, Santa Catarina Pinula, durante un incendio controlado por socorristas. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

Un incendio se registró este 1 de enero en un predio de la aldea El Rosario, también conocida como Cristo Rey Piedra Parada, en Santa Catarina Pinula. Seis unidades de transporte colectivo fueron consumidas por las llamas, que posteriormente las controlaron por Bomberos Municipales y Voluntarios.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran columnas de fuego que, en cuestión de minutos, se transformaron en densas cortinas de humo.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y de la Policía Municipal apoyaron las labores de emergencia. Las autoridades informaron que la calle principal permanece cerrada y recomendaron a los automovilistas tomar vías alternas.

Vehículos afectados, según informe preliminar:

  • 2 autobuses
  • 3 microbuses
  • 1 microbús tipo Coaster


Hasta ahora solo se reportan daños materiales.

Los socorristas lograron sofocar las llamas antes que se extendieran a sus alrededores. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Municipales).

El lugar continúa bajo resguardo de socorristas y autoridades municipales, mientras se investigan las causas del incendio. Se recomienda evitar la zona y atender las indicaciones de las autoridades locales.

ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Erick Gutiérrez

ARCHIVADO EN:

Bomberos Municipales Buses Incendio Santa Catarian Pinula 
