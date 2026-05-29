Gasolina E10 en Guatemala: prueba de UVG no detecta daños en motos, pero importadores piden que sea opcional

A un mes de que entre en vigencia la mezcla obligatoria de gasolina con 10% de etanol (E10) en Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Centro de Procesos Industriales (CPI) de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) dieron a conocer los resultados de una prueba piloto realizada con 10 motocicletas representativas del parque vehicular nacional.

El estudio evaluó durante cuatro semanas motocicletas de entre 100 y 125 centímetros cúbicos, segmento que representa el 53% de las motos que circulan en el país. Las unidades pertenecían a las marcas con mayor presencia en Guatemala, entre ellas Honda, Suzuki, Bajaj y Jaojue.

Según explicó Gamaliel Zambrano, director del CPI, la muestra incluyó motocicletas fabricadas entre 2013 y 2025, de las cuales el 80% eran carburadas y el 20% contaban con sistema de inyección electrónica.

Cómo se realizó la prueba

Antes de introducir la mezcla E10, los técnicos efectuaron una inspección mecánica completa para establecer una línea base de comparación.

Las revisiones incluyeron:

Extracción y análisis del combustible existente en el tanque.

Revisión de candelas.

Inspección y limpieza de filtros.

Verificación de fugas.

Inspección interna del motor mediante cámaras especializadas.

Posteriormente, las motocicletas fueron monitoreadas durante un mes para evaluar su consumo, rendimiento, emisiones y estado mecánico.

No se detectaron daños ni cambios negativos

Tras concluir el período de evaluación, los investigadores determinaron que el uso de gasolina E10 no provocó daños mecánicos ni alteraciones significativas en el desempeño de los motores analizados.

Uno de los principales hallazgos fue que los propietarios de las motocicletas aseguraron no haber percibido cambios negativos en el funcionamiento de sus unidades. Algunos incluso reportaron una mejora en el rendimiento luego de los primeros días de uso.

Entre los testimonios recopilados destacaron expresiones como: “Todo parece normal”, “No he tenido ningún cambio” y “Siempre pensé que era un combustible común”.

De acuerdo con Zambrano, el objetivo principal era responder a una de las preocupaciones más frecuentes de los motoristas: la posibilidad de que el etanol acelerara el desgaste de componentes internos o afectara el rendimiento de los motores.

Menos emisiones contaminantes

La investigación también registró beneficios ambientales.

Los resultados mostraron reducciones de entre 13% y 21% en emisiones equivalentes de dióxido de carbono (CO₂) en las motocicletas participantes.

El director del CPI señaló que estos resultados son consistentes con investigaciones que la UVG ha desarrollado durante más de una década. Según indicó, desde 2015 se han realizado pruebas similares con vehículos de modelos anteriores a los años 90, obteniendo resultados favorables en términos de compatibilidad mecánica.

No obstante, aclaró que los sistemas de combustible deben mantenerse en condiciones adecuadas y que los componentes deteriorados por antigüedad podrían requerir mantenimiento independientemente del tipo de combustible utilizado.

Qué combustible se utilizó en la prueba

Zambrano explicó que para la experiencia se empleó gasolina regular disponible en el mercado nacional, debido a que actualmente no es posible obtener gasolina base libre de aditivos.

A este combustible se le añadió un 10% de etanol para obtener la mezcla E10 utilizada durante el estudio.

Los investigadores subrayaron que el propósito no era desarrollar una nueva formulación comercial ni alcanzar un octanaje específico, sino evaluar el comportamiento de las motocicletas bajo condiciones reales de uso con la mezcla que comenzará a implementarse en Guatemala a partir del 30 de junio.

Motocicleta es abastecida de combustible con mezcla de etanol. (Foto, Prensa Libre: Glenda Burrión)

E10 debería ser opcional explica ASIM

Aunque la Asociación de Importadores de Motocicletas (ASIM) evitó pronunciarse sobre los resultados de la prueba realizada por la UVG, su gerente general, César Amézquita, explicó que la gremial no participó en el estudio ni tuvo acceso a la metodología utilizada, por lo que no puede emitir una opinión institucional sobre sus conclusiones.

"No fuimos invitados ni tuvimos acceso a la metodología, a las motocicletas utilizadas o al tipo de combustible empleado. Por eso no podemos emitir una opinión institucional sobre ese estudio", afirmó.

Sin embargo, señaló que la postura de ASIM se mantiene sin cambios. Según explicó, la asociación no se opone al uso de mezclas de gasolina con etanol ni a los objetivos ambientales de la medida, pero considera que aún existen dudas sobre los efectos que podría tener en los motores a mediano y largo plazo.

El representante de la gremial también insistió en que los usuarios deben contar con información clara sobre los posibles requerimientos de mantenimiento asociados a este tipo de combustibles. En ese sentido, señaló que experiencias observadas en otros países muestran que algunos vehículos pueden requerir cambios más frecuentes de componentes como carburadores, mangueras, empaques y otras piezas de goma cuando utilizan combustibles con contenido de etanol.

La gasolina E10 entrará en vigor el 30 de junio

La implementación obligatoria de la gasolina E10 en Guatemala está programada para el próximo 30 de junio como parte de la estrategia impulsada por el MEM para reducir emisiones contaminantes y diversificar la matriz energética nacional.