Alta expectativa por vigencia del acuerdo comercial con EE. UU., pero sectores piden que sigan acciones

Los sectores exportadores y productores están a la expectativa de la implementación del Acuerdo de Comercio Recíproco firmado entre Guatemala y Estados Unidos, y brindan sus opiniones luego de que el Mineco dio a conocer que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) les informó que este entraría en vigencia al finalizar los aranceles temporales actuales.

Los aranceles establecidos son con base en la sección 122 de la Ley de Comercio de EE. UU., que se emitieron por 150 días, plazo que finaliza el 23 de julio próximo.

Guatemala, como país firmante, finalizó a mediados de marzo su proceso interno, el acuerdo fue ratificado por el presidente de la República, y notificado a EE. UU. El documento establece que debía entrar en vigencia 30 días después de que EE. UU. notificara que también había terminado su procedimiento interno.

En tanto, la USTR informó al Mineco que el documento ya no debe pasar por ninguna firma adicional en ese país, ya que está completo con la firma del embajador Jamieson Greer, representante comercial de EE. UU., y que cobrará vigencia al finalizar los aranceles actuales emitidos bajo la sección 122, dieron a conocer autoridades de ese ministerio.

Al respecto, el presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Francisco Ralda, explicó que Guatemala esperaba la firma de la Casa Blanca para finalizar el proceso interno del Acuerdo de Comercio Recíproco en Estados Unidos. Sin embargo, refirió que fue informado —aunque dijo de que no de manera oficial por el Mineco— de que el embajador Greer, titular de USTR, lo había firmado y que dicho funcionario estaba autorizado para respaldar esa firma.

El directivo indicó que el sector exportador tiene dudas sobre por qué el acuerdo no entra en vigencia de forma inmediata, pese a haber sido respaldado con esa firma del funcionario estadounidense, y por qué se debe esperar a que finalice el período de aranceles emitidos bajo la sección 122.

Ralda expuso, no obstante, que la posición del sector es que, aunque no sea de vigencia inmediata, el acuerdo brinda certeza.

“Nos trae certeza de que el acuerdo está firmado, pero hay un trabajo que seguir haciendo con el 30% de los productos que quedaron con arancel del 10%”, expresó.

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A consideración de Ralda, es necesario recordar que el convenio va más allá del tema de los aranceles, ya que Guatemala también asumió compromisos, por lo que se debe ser muy cuidadoso en cumplirlos, porque de ello depende el beneficio arancelario otorgado por Estados Unidos al país.

Refirió que, al conocer el acuerdo, ahora tienen certeza de qué está incluido y qué no en el convenio y en las exenciones; sin embargo, consideran que habría sido mejor que cobrara vigencia inmediata, ya que así los productos que siguen pagando aranceles —porque no están exentos de la sección 122, pero sí están en el acuerdo— podrían quedar libres de ese impuesto.

Ralda dijo que han detectado, junto con varios exportadores, que a algunos productos que tienen exención en el acuerdo bilateral, en ciertos casos no les están cobrando aranceles aunque no están exentos del impuesto bajo la sección 122, por lo que les surgió la duda de si, al haber sido ratificado el convenio por las autoridades de ese país, este notificó a sus aduanas y se comenzó a eliminar el impuesto para estos productos, pero expresó que no cuentan con información oficial al respecto.

Productos con o sin impuesto

El sector exportador insistió en que algunos productos de los sectores de vegetales, minivegetales y frutas no tienen exención actualmente y tampoco fueron incluidos en el acuerdo, por lo que se debe seguir trabajando para lograr eliminarles ese impuesto, que se mantiene para alrededor del 28% de exportaciones guatemaltecas a EE. UU.

Ralda indicó que, en el caso de productos como legumbres y hortalizas, ya se reflejó en el primer trimestre del año una caída del 25% en las exportaciones. Añadió que se trata de una disminución drástica en ese sector, que ha sido impactado por los aranceles.

En tanto, entre los productos exentos de aranceles destacan los tradicionales, como café, banano, azúcar, vestuario y textiles, entre otros, que representan alrededor del 72%; mientras que existe otro grupo que continúa pagando aranceles, pero que obtendría la exención con la entrada en vigencia del acuerdo.

Camagro

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala (Camagro), respecto del plazo informado para que entre en vigencia el acuerdo, cree que podría deberse a este tiempo le servirá a Estados Unidos para definir o implementar las medidas que decida en general para distintos países y productos, derivadas de las investigaciones de la sección 301.

La sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 es parte de la legislación utilizada por Washington para evaluar prácticas extranjeras que puedan perjudicar o restringir el comercio estadounidense, y en la actualidad se tienen varios aspectos en revisión. Por ejemplo, a mediados de marzo último, la USTR abrió investigaciones comerciales contra 60 países, entre ellos Guatemala, por considerar que sus políticas podrían no impedir de forma efectiva la importación de productos elaborados con trabajo forzoso.

Consultada acerca de si la espera de ese plazo causa inquietud al sector, Caballeros refirió que no, ya que, según expuso, en términos prácticos los productos que lograron con el acuerdo el acceso libre de arancel ya tenían exención desde el año pasado y se mantienen exentos de los aranceles emitidos en febrero del presente año bajo la sección 122.

La ejecutiva considera que el tema de implementación tiene relación con los avances en las decisiones de modificación de algunas medidas para los compromisos incluidos en el acuerdo, lo cual tiene que ver con acuerdos administrativos, acuerdos ministeriales, aprobación de leyes y la verificación de que para julio ya se debería tener implementada la mezcla de etanol en las gasolinas.

“Lo importante es que sigamos avanzando en lo que a nosotros nos corresponde como país”, expresó.

Sin embargo, cree que no se esperaría un cambio sustancial entre ahora y el 24 de julio, a menos que al país no le impongan ningún otro arancel en otro producto.

Es decir, al perder vigencia esos aranceles de la sección 122 y no imponerle otros a Guatemala, la aplicación del 10% pierde efecto, aunque los productos no estén incluidos en el acuerdo, indicó.

“Lo que habría que ver es eso, si después del 122 nos van a poner alguna otra medida bajo la sección 301 para esos productos que tienen el 10%; la expectativa sería que no”.

Amcham: necesaria claridad jurídica, previsibilidad y comunicación

Por aparte, Waleska Sterkel de Ortiz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham Guatemala), respecto del plazo para que entre en vigencia el acuerdo, expresó que consideran importante que el proceso avance con claridad jurídica, previsibilidad y comunicación oportuna hacia el sector privado.

“Entendemos que la decisión de esperar el vencimiento de esta medida temporal responde principalmente a un proceso de ordenamiento legal y operativo dentro del sistema comercial estadounidense”; sin embargo, “desde la perspectiva empresarial, es fundamental minimizar cualquier espacio de incertidumbre para los exportadores, importadores y cadenas de suministro que dependen de reglas claras para la toma de decisiones comerciales, logísticas y de inversión”, comentó la ejecutiva de Amcham.

La organización considera que este período puede servir para preparar de forma adecuada la implementación técnica del acuerdo, particularmente en temas aduaneros, reglas de origen, homologación de estándares, facilitación comercial y coordinación entre autoridades de ambos países.

“El éxito del acuerdo dependerá no únicamente de su entrada en vigor, sino también de la capacidad de traducir sus disposiciones en procesos ágiles, transparentes y operativamente funcionales para las empresas”, añadió.

Respecto de los compromisos asumidos, la ejecutiva mencionó la simplificación de licencias de importación, el reconocimiento de estándares técnicos internacionales, la facilitación aduanera, el fortalecimiento de cadenas regionales de suministro, el comercio digital y la cooperación en temas de seguridad económica, así como avances en materia de propiedad intelectual e implementación de etanol.

Situación luego del fallo en EE. UU.

Luego de la decisión de un Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, el 7 de mayo, que suspende los aranceles con base en la sección 122, se consultó al Ministerio de Economía (Mineco). Al respecto, indicó que, con la información disponible actualmente, el arancel temporal del 10% impuesto por Estados Unidos bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 continúa formalmente vigente mientras no exista una resolución definitiva o una acción del Congreso que lo elimine.

Al respecto Agexport, indicó que la suspensión del arancel se aplicaba únicamente a las empresas que presentaron su demanda ante ese tribunal.

Acerca del estatus en que queda el acuerdo firmado entre ambos países luego de tal decisión, el Mineco informó que el acuerdo permanece y continúa sujeto a los procesos y mecanismos de implementación previstos entre ambas partes. Además, que (hasta este miércoles 13 de mayo) Guatemala no ha sido notificada oficialmente sobre modificaciones derivadas de la resolución emitida por el tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, añadió el ministerio.