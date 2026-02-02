Riesgo para US$1 mil 530 millones en exportaciones excluidas de beneficio arancelario, advierte Agexport

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) manifestó su preocupación ante los resultados de la primera etapa de negociación comercial con Estados Unidos, ya que estima que unos US$1 mil 530 millones en exportaciones guatemaltecas quedaron fuera del beneficio arancelario y seguirán afectos, según dio a conocer la entidad en su página electrónica.

Esa cifra representa alrededor del 30% del valor total exportado bajo el acuerdo, se añadió.

El 30 de enero del 2026, autoridades de Estados Unidos y de Guatemala firmaron el Acuerdo de Comercio Recíproco que incluye no solo la baja de aranceles sino una serie de compromisos que deberá cumplir Guatemala.

El presidente de la Junta Directiva de dicha organización, Francisco Ralda, explicó que de los productos no incluidos en el acuerdo para bajar el arancel, el agro concentra alrededor de US$600 millones y manufacturas US$900 millones.

En esos montos hay productos que permanecen con aranceles, dijo el directivo de Agexport, como:

Alimentos y bebidas que significan alrededor de US$281 millones

Frutas frescas, US$306 millones

Arvejas, US$135 millones

Vegetales, US$160 millones

Y manufacturas diversas por US$173 millones.

“Estos sectores están en gran riesgo de desaparecer”, advirtió, al señalar que el impacto no solo proviene de la exclusión arancelaria, sino también del aumento reciente en los costos de producción.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

Entre estos mencionó incrementos salariales que han elevado los costos operativos en cerca del 30% y que ese aspecto reduce de forma significativa la competitividad de estos productos en el mercado internacional.

Reconoce avances, pero es necesaria segunda fase

Según la información divulgada por Agexport, Ralda reconoció los avances logrados en la primera fase de negociación; sin embargo, hizo énfasis de la necesidad de abrir una segunda ronda que permita incorporar a los productos actualmente excluidos y ampliar el acceso arancelario, en línea con lo planteado por el sector exportador.

Mientras que se propone que en forma paralela se impulsen políticas de compensación interna que ayuden a mitigar el impacto en los sectores afectados, así como fortalecer estrategias de diversificación de mercados para reducir la dependencia de un solo destino comercial.

El presidente de Agexport expuso que la viabilidad de estas medidas dependerá en gran parte del respaldo del Ejecutivo y Legislativo por lo que considera fundamental que ambos poderes del Estado atiendan las demandas de los sectores productivos afectados con el fin de evitar la pérdida de empresas, empleos y oportunidades de desarrollo en el interior del país.