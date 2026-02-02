Mineco dice que Guatemala se comprometió a “hacer los esfuerzos” por comprar etanol a EE. UU.

Una delegación público-privada de Guatemala visitó las oficinas del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) con el objetivo de firmar el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, logrando concretar la negociación el 30 de enero pasado.

El acuerdo permite que aproximadamente el 70.4% de las exportaciones guatemaltecas ingresen al mercado estadounidense con arancel cero. El país se convirtió en el segundo de América Latina, después de El Salvador, en lograr un acuerdo de cero arancel con ese país.

Como parte de la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco entre la República de Guatemala y los Estados Unidos, se establecieron algunos aspectos como la adquisición del etanol como combustible para vehículos.

En la sección D sobre "Consideraciones y oportunidades comerciales", incluye el etanol como parte de las negociaciones, se establece que Guatemala implementará un mandato de mezcla de etanol E10 para el uso de etanol en carretera y "se esforzará" por comprar al menos 50 millones de galones de etanol de los Estados Unidos anualmente.

El país tiene libre mercado

Durante una conferencia de prensa, que se llevó a cabo en el Ministerio de Economía, Gabriela García, jefa de la institución, afirmó que en el artículo quedó establecido que el país "hará el esfuerzo por comprar etanol estadounidense", y enfatizó que no es obligación adquirir el producto desde EE. UU.

"Lo que vamos a hacer es conversar con Estados Unidos para avanzar, en su momento, en un proceso que quedó amplio y así lo decidimos, porque no está amarrado o que nos obligue como país a comprar etanol", expresó García.

Según la ministra de Economía, al negociar un aspecto tan importante, se busca que el país tenga el control sobre la negociación, es decir, que al dejar la ambigüedad es una ventaja para las autoridades para moverse a través de la coyuntura y se escogió de esa manera, pero esa ventana permite trabajar con el Ministerio de Energía y Minas, "a nuestro ritmo", resaltó.

En ese sentido, Valeria Prado, viceministra de Economía, agregó que la normativa del Etanol es una normativa que está vigente dese hace muchos años, y previo a la negociación de este acuerdo arancelario con Estados Unidos.

El Mineco es solo un articulador, no es nuestra competencia, "pero es el MEM que nos trasladó la información y de ahora en adelante serán ellos quienes también le den seguimiento", refirió Prado.

"No estamos obligados a comprar, tenemos libertad de mercado en Guatemala y el país adquirirá el producto de donde será más rentable hacerlo", concluyó la viceministra de Economía.

Con relación a empresas estadounidenses que estén interesadas en vender etanol en Guatemala, las funcionarias aclararon que desconocen quiénes son, pero es una facultad del MEM, que es parte del proceso de llevar las bases para la negociación implica una coordinación interinstitucional.

"Nosotros como país cumplimos con la ley, se publica y ratifica, eso podemos controlar, lo que podemos hacer es cumplir con los compromisos que se adquirieron para el bienestar de la competitividad y la certeza del sector productivo", concluyó García.