Acuerdo con EE. UU.: Los productos guatemaltecos que quedan sin arancel y los que siguen afectados
Estos son algunos productos a los que ya no se les aplicará el arancel del 10% para ingresar a EE. UU. y otros que seguirán con ese impuesto. Los productores y exportadores aún están revisando los listados para tener claro el alcance del acuerdo.
En el acuerdo con EE. UU. no se incluyó en el listado de productos con arancel cero un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas como vegetales y frutas no tradicionales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Con el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado el 30 de enero del 2026, Guatemala logró que el 70% de sus exportaciones hacia Estados Unidos recuperen un arancel de 0%.
Esto representa más de US$3 mil 300 millones en productos con acceso preferencial, según el Ministerio de Economía.
El pacto complementa el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA y garantiza condiciones favorables para sectores clave como el agro y los textiles, aunque deja fuera a productos como jugos, minivegetales, calzado y plásticos, que seguirán pagando un tributo del 10%.
El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que ambos países concluyan sus procedimientos legales. Empresarios y autoridades destacan que se trata de una medida que devuelve competitividad a la oferta exportadora del país, pero aún se analizan los alcances del acuerdo para otros productos, que no están incluidos.
Agrícolas
Productos agrícolas con arancel cero al entrar en vigencia la medida:
- Café (tostado o sin tostar, descafeinado o no)
- Banano
- Plátano
- Aceite de Palma
- Mangos
- Papaya
- Plantas vivas, esquejes y plantas ornamentales
- Flores cortadas (rosas, claveles, orquídeas, lirios, anthurios) y follajes.
- Cacao
- Aguacates (aunque está pendiente de aprobarse el último paso para poder ingresar a EE. UU.)
Productos agrícolas que no están incluidos
Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) no se incluyó en el listado de productos con arancel cero un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas como vegetales y frutas no tradicionales, además de productos acuícolas y algunas manufacturas, pero los sectores aún están revisando los listados.
Textiles y prendas de vestir
Sin arancel: El 89% del total de textiles y prendas de vestir que se exporta a EE. UU. queda sin arancel por cumplir con el origen del TLC (CAFTA-DR), incluyendo uso de hilo o tela proveniente de Centroamérica o EE. UU., explica la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex).
- Estos tienen relación con productos de algodón y sintéticos que van desde playeras o T-shirt, camisas polo, sudaderos, vestidos.
- Con arancel: El 11% restante que se fabrica con hilo o tela que no es de origen de TLC, seguirá pagando el 10% de arancel.
- Incluye productos más sofisticados que usan telas fuera de la región como sacos de lana, telas especiales, y otros.
Industria
- Quedan sin arancel: Gran parte del anexo industrial se refiere a productos para uso farmacéutico o químico especializado. En minerales y materias primas se mencionan, minerales de manganeso, níquel, zinc, de aluminio y grafito natural. Algunos plásticos como polietileno y polipropileno, polímeros acrílicos y resinas, o ácido poliláctico (PLA, bioplásticos), en partidas específicas.
- Con arancel: Según la CIG productos de sectores como el de alimentos y bebidas, metalurgia, plásticos, calzado, otros productos industriales o agroindustriales, siguen sujetos al arancel compensatorio del 10%. Entre estos néctares o bebidas que no cumplan con el origen Cafta, entre otros.