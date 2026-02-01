Acuerdo con EE. UU.: Los productos guatemaltecos que quedan sin arancel y los que siguen afectados

Con el Acuerdo de Comercio Recíproco firmado el 30 de enero del 2026, Guatemala logró que el 70% de sus exportaciones hacia Estados Unidos recuperen un arancel de 0%.

Esto representa más de US$3 mil 300 millones en productos con acceso preferencial, según el Ministerio de Economía.

El pacto complementa el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA y garantiza condiciones favorables para sectores clave como el agro y los textiles, aunque deja fuera a productos como jugos, minivegetales, calzado y plásticos, que seguirán pagando un tributo del 10%.

El acuerdo entrará en vigor 30 días después de que ambos países concluyan sus procedimientos legales. Empresarios y autoridades destacan que se trata de una medida que devuelve competitividad a la oferta exportadora del país, pero aún se analizan los alcances del acuerdo para otros productos, que no están incluidos.

Agrícolas

Productos agrícolas con arancel cero al entrar en vigencia la medida:

Café (tostado o sin tostar, descafeinado o no)

Banano

Plátano

Aceite de Palma

Mangos

Papaya

Plantas vivas, esquejes y plantas ornamentales

Flores cortadas (rosas, claveles, orquídeas, lirios, anthurios) y follajes.

Cacao

Aguacates (aunque está pendiente de aprobarse el último paso para poder ingresar a EE. UU.)

Productos agrícolas que no están incluidos

Según la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) no se incluyó en el listado de productos con arancel cero un porcentaje significativo de exportaciones agrícolas como vegetales y frutas no tradicionales, además de productos acuícolas y algunas manufacturas, pero los sectores aún están revisando los listados.

Textiles y prendas de vestir

Sin arancel: El 89% del total de textiles y prendas de vestir que se exporta a EE. UU. queda sin arancel por cumplir con el origen del TLC (CAFTA-DR), incluyendo uso de hilo o tela proveniente de Centroamérica o EE. UU., explica la Asociación de la Industria del Vestuario y Textiles (Vestex).

Estos tienen relación con productos de algodón y sintéticos que van desde playeras o T-shirt, camisas polo, sudaderos, vestidos.

Con arancel: El 11% restante que se fabrica con hilo o tela que no es de origen de TLC, seguirá pagando el 10% de arancel.

Incluye productos más sofisticados que usan telas fuera de la región como sacos de lana, telas especiales, y otros.

Industria