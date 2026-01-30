Qué es un acuerdo recíproco y como podría beneficiar las exportaciones de Guatemala

El 30 de enero de 2026, Guatemala y Estados Unidos formalizaron la firma del Acuerdo de Comercio Recíproco, una negociación bilateral orientada a reducir aranceles y establecer compromisos mutuos en materia de comercio internacional.

El anuncio fue realizado por el presidente Bernardo Arévalo, quien confirmó que más del 70% de las exportaciones guatemaltecas destinadas al mercado estadounidense podrán ingresar con arancel cero, lo que representa una ventaja significativa para el sector exportador nacional.

El acuerdo había sido presentado inicialmente en noviembre, cuando ambos países dieron a conocer su marco general. Su firma se concreta en un contexto internacional marcado por una escalada de medidas arancelarias impulsadas durante la administración del presidente Donald Trump, que elevó tarifas a numerosos países como estrategia para presionar renegociaciones comerciales.

¿Qué es un acuerdo arancelario recíproco?

En términos de comercio internacional, un acuerdo arancelario recíproco es un convenio mediante el cual dos países abren mutuamente sus mercados, ofreciendo mejores condiciones de acceso a productos y servicios a cambio de un trato equivalente.

Así lo explica Habibi Quiñonez Oliva, directora de Relaciones Institucionales y Estrategia del Instituto para la Competitividad Económica (ICE), quien señala que este tipo de acuerdos tiene una larga historia, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial.

“En términos simples, un país negocia y ofrece mejores condiciones de acceso a cambio de un trato equivalente”, Habibi Quiñonez de ICE

Este enfoque coincide con lo señalado por David Casasola, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), quien detalla que los acuerdos recíprocos establecen beneficios y obligaciones específicas entre dos países, sin extenderse automáticamente a otros Estados o regiones.

“A diferencia de los tratados multilaterales, estos acuerdos se negocian de forma individual y responden a intereses particulares”, David Casasola.

En este contexto, Guatemala figura junto con El Salvador y Argentina entre los pocos países que han logrado acceder a condiciones preferenciales con Estados Unidos.

Compromisos y beneficios para Guatemala

El acuerdo no implica compromisos idénticos para ambas naciones. Cada país negocia condiciones acordes con su estructura productiva, su capacidad institucional y sus intereses comerciales.

En el caso de Guatemala, los compromisos están vinculados principalmente con la facilitación del comercio, el respeto a los derechos de propiedad intelectual y la implementación de mejoras regulatorias.

Quiñonez Oliva subraya que Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala, por lo que ampliar el acceso preferencial, específicamente con el ingreso de cerca del 70 % de mercancías guatemaltecas sin arancel, puede contribuir a fortalecer la competitividad nacional, impulsar el crecimiento económico y generar más empleo y estabilidad.

Ventajas y posibles riesgos

Entre las principales ventajas, que detalla Casasola, Guatemala se posiciona como uno de los pocos países con acceso preferencial al mercado estadounidense, en un contexto global donde predomina el endurecimiento de las barreras comerciales.

Quiñonez Oliva destaca que el acuerdo también puede incentivar la inversión, fortalecer los encadenamientos productivos y aprovechar la cercanía geográfica entre ambos países mediante esquemas de nearshoring, lo que permitiría una mayor integración de cadenas de valor y de suministro.

No obstante, David Casasola advierte que el principal riesgo radica en el incumplimiento de los compromisos asumidos, lo que podría derivar en sanciones comerciales o en la pérdida de los beneficios arancelarios. Además, algunos sectores nacionales podrían enfrentar mayor competencia externa, lo que representa un reto para su adaptación.

El contexto internacional

En este escenario, Quiñonez Oliva considera que el acuerdo firmado entre Guatemala y Estados Unidos fortalece los vínculos comerciales, políticos y diplomáticos entre ambos países. Además, aclara que este entendimiento no sustituye al DR-CAFTA, sino que lo complementa, reafirmando el compromiso con una relación comercial estable.

Datos del Banco de Guatemala respaldan la relevancia del acuerdo: en 2024, 31.71 % de las exportaciones guatemaltecas tuvieron como destino Estados Unidos, mientras que las importaciones desde ese país rondaron los US$2.3 mil millones.

En conclusión, aunque el acuerdo no elimina todas las barreras comerciales existentes, representa un resultado favorable para Guatemala, al consolidar una relación estratégica que puede traducirse en mayores oportunidades de comercio, inversión y desarrollo económico.

En este escenario, Casasola coinciden en que, aunque el acuerdo no resuelve todas las barreras comerciales, representa un resultado favorable para Guatemala, dadas las condiciones actuales del comercio internacional.