Estados Unidos y El Salvador firman un "acuerdo de comercio recíproco" para eliminar aranceles

Economía

Estados Unidos y El Salvador firman un "acuerdo de comercio recíproco" para eliminar aranceles

Los Gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron este jueves el primer "acuerdo de comercio reciproco en el Hemisferio Occidental" que, entre otros puntos, supone la eliminación de aranceles.

EFE

|

Funcionarios de EEUU y El Salvador firman Acuerdo Comercial Recíproco

El Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, firmaron este jueves 29 de enero del 2026 el Acuerdo de Comercio Recíproco entre ambos países, que incluye exención de aranceles. (Foto, Prensa Libre: @nayibbukele).

Esta medida busca “fortalecer las exportaciones del país norteamericano y reducir barreras”, según informó la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump.

En tanto que a Guatemala, le fue programada la cita para la firma de su acuerdo bilateral para el viernes 30 de enero, según informó esta semana la ministra de Economía, Gabriela García.

“Hoy, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se ha unido a la ministra de Economía de El Salvador, María Luisa Hayem, para firmar el Acuerdo de Comercio Recíproco entre Estados Unidos y El Salvador”, se explicó en un comunicado emitido en Washington (EE.UU.)

En el boletín de prensa relativo a la firma con El Salvador, Greer sostuvo que este acuerdo “fortalecerá aún más los mercados para las exportaciones estadounidenses y reducirá las barreras comerciales a las que se enfrentan los trabajadores y productores estadounidenses”.

“Este acuerdo es un paso importante en la profundización de nuestras alianzas estratégicas en América Latina, y quiero agradecer a mis homólogos de El Salvador su firme compromiso con el logro de un comercio justo y equilibrado con Estados Unidos. Este acuerdo se basa en nuestra larga alianza comercial y reconoce importantes vínculos en la cadena de suministro”, dijo.

Según indicó en noviembre pasado el Gobierno estadounidense, este acuerdo supone la eliminación de las barreras no arancelarias para las exportaciones industriales y agrícolas estadounidenses para ingresar a El Salvador, además de un compromiso del país centroamericano de fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Detalló que también se evitará “las barreras a los servicios y al comercio digital con los Estados Unidos” y “El Salvador apoyará una moratoria multilateral permanente sobre los derechos de aduana aplicables a las transferencias electrónicas”.

Así mismo, Estados Unidos y El Salvador “fortalecerán la cooperación económica y de seguridad nacional para mejorar la resiliencia y la innovación de la cadena de suministro mediante acciones complementarias para abordar las políticas no comerciales de otros países”.

“Las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos a El Salvador alcanzaron los US$6 mil 700 millones en el 2024, y el acuerdo facilitará sustancialmente el aumento de las oportunidades para los exportadores estadounidenses”, apuntó la Administración estadounidense en una hoja informativa.

El Salvador es parte del Tratado de Libre Comercio que Estados Unidos firmó con Centroamérica y República Dominicana.

Estados Unidos es el principal socio comercial de El Salvador, con importaciones por US$4 mil 243,2 millones y exportaciones de US$1 mil 925.7 millones solo entre enero y noviembre de 2025, lo que deja un déficit comercial con la nación norteamericana de US$2 mil 317.5 millones.

En sus redes sociales el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como la ministra Hayem resaltan que es el primer acuerdo de esta naturaleza que se firma con un país del hemisferio occidental.

Entre los beneficios para El Salvador, Hayem menciona mayor competitividad de las exportaciones de dicho país, impulso a la inversión y al empleo y más integración en las cadenas de valor de Estados Unidos.  

