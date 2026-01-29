Firma de acuerdo con EE. UU. por aranceles genera expectativa, pero hay incertidumbre por algunos productos  

Sin embargo, directivos de varios sectores coinciden en que no habría cambios con lo anunciado por el gobierno de Guatemala de que alrededor del 70% de productos que quedarían con arancel cero y el 30% restante seguiría con el impuesto, ya que las negociaciones y acuerdos técnicos finalizaron en noviembre pasado, cuando se hizo el anuncio conjunto por los gobiernos de ambos países.

Aunque indican que no les han brindado los listados oficiales de los productos que quedan con o sin arancel, refieren que el paso que se efectuará ahora es solo la firma del acuerdo y no creen que se hayan incluido más productos libres de tributo.

El 13 de noviembre del 2025, las autoridades de ambos gobiernos anunciaron el acuerdo para reducir los aranceles a productos guatemaltecos importados por Estados Unidos, sin detallar los compromisos asumidos por Guatemala para la facilitación del comercio.

Las autoridades de Guatemala aseguraron que la reducción abarcaría más del 70% de las exportaciones.

Dos decisiones diferentes

Amador Carballido, director general de Agexport, refirió que siguen con la misma información y que solo tienen certeza de los productos agrícolas que ya quedaron sin arancel desde noviembre del 2025, pero no por el acuerdo bilateral, sino por una decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de aplicación mundial, en la que entran cientos de productos guatemaltecos. Estos podrían representar el 40% de las exportaciones, pero se desconoce cómo se conforma el otro 30% para alcanzar la cifra del 70% anunciada por el Gobierno, añadió.

Una de las pocas certezas hasta ahora es que con el acuerdo bilateral se agregarán más productos a la lista libre de aranceles, respecto de lo anunciado en noviembre en el listado de la decisión unilateral de Trump, del 14 de ese mes, dirigida a productos agrícolas y que incluye no solo a Guatemala, sino a todo el mundo. “Lo que no tenemos es la certeza de cuáles productos son los adicionales”, expresó Carballido, y aunque hay expectativas, prefieren esperar la oficialización.

Consideró positivo que se agreguen productos para alcanzar el arancel cero. Sin embargo, explicó que, aunque esa decisión representa un avance respecto de abril del 2025, cuando EE. UU. estableció un arancel mínimo global del 10% para todos los productos, no se igualan las condiciones de marzo, cuando más del 99% de los productos guatemaltecos tenían arancel cero bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

Insistió en que todavía hay incertidumbre sobre qué productos están en el 30% que mantendrán arancel.

Para Agexport, eso implica continuar la labor de convencer a Estados Unidos de la importancia de eliminar ese impuesto a productos para los cuales Guatemala ya presentó evidencia de que tienen poca producción en ese país, pero representan un volumen importante de exportaciones. Además, muchos de esos productos son exportados por México con arancel cero.

Entre los sectores que han expresado preocupación porque mantienen un arancel del 10% están el de frutas y vegetales, ya que no se les eliminó el tributo con la excepción global implementada por Trump en noviembre del 2025, y temen que tampoco estén incluidos en el acuerdo bilateral.

Víctor Hugo Guzmán, coordinador del Comité de Vegetales de Agexport, comentó que, en teoría, la reunión prevista para el viernes próximo en Washington es para formalizar el 70% de productos que ya están con arancel cero y no para agregar otros. “Por consiguiente, los vegetales del sector van a seguir con el 10%”, afirmó.

“Es importante indicar que muchas empresas y productores ya la están pasando muy mal con tanta adversidad y falta de competitividad… y no se ve claro que hayan logrado trasladar el mensaje a EE. UU. del fuerte impacto negativo al sector productor; por ello, se espera un incremento en índices de pobreza y otros aspectos sociales”, agregó el directivo.

Charles Bland, presidente de la Cámara del Agro y del Cacif, indicó que, según lo anunciado por la ministra de Economía, Gabriela García, este es un paso más en el proceso de diálogo que concluyó en septiembre del año pasado y se hizo público en noviembre, y que ahora se firmará para su formalización. No cree que cambie el acuerdo logrado el año pasado.

“No tengo ninguna expectativa de que algo cambie en lo ya anunciado; simplemente es firmar lo que ya se acordó”, afirmó. Añadió que, en general, es un resultado positivo.

También señaló que, al firmar, Guatemala asume compromisos que deben cumplirse para eliminar las barreras no arancelarias, como reducir la burocracia y facilitar el comercio, lo cual permitiría atraer más inversión y acceder de forma preferencial al mercado estadounidense.

Agregó que será necesario seguir trabajando para cumplir los compromisos, pues “como país nos comprometimos, y como gobierno es responsabilidad cumplirlos”, aunque algunas acciones requerirán aprobación en el Congreso, como reformas legales.

El presidente del Cacif advirtió que, de no cumplirse, existe el riesgo de que Estados Unidos vuelva a imponer aranceles.

Coincidió con Carballido en que el país debe insistir en lograr el acceso preferencial al mercado estadounidense y ampliar la exención de tributos a los productos que no están en este primer acuerdo.

Delegación

Autoridades del Gobierno y una misión de cámaras empresariales viajarán esta semana a Washington D. C. para firmar el acuerdo sobre política arancelaria con Estados Unidos.

Para el viernes 30 de enero del 2026 está prevista la reunión en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), según informó el martes la ministra de Economía, Gabriela García.

Entre los delegados de Gobierno asistirán representantes del Ministerio de Economía y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por el sector privado participarán Charles Bland, presidente del Cacif; Francisco Ralda, presidente de Agexport; Amador Carballido, director general de esa entidad; Carlos Arias, presidente de Vestex; y Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, entre otros directivos.