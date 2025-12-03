Gobierno se apresura para eliminar barreras al comercio con EE. UU. y cumplir con compromisos

El gobierno creó una fuerza de tarea con el fin de cumplir con los compromisos asumidos por Guatemala para resolver las ocho barreras no arancelarias señaladas por Estados Unidos, las cuales fueron parte de la negociación para que ese país reduzca a cero los aranceles a diversos productos guatemaltecos.

Dicho grupo de trabajo está liderado por el presidente de la República, Bernardo Arévalo, y por el Ministerio de Economía, según indicaron autoridades de esta institución en una citación en el Congreso.

La ministra de Economía, Gabriela García, indicó que se trata de 10 compromisos asumidos ante Estados Unidos en las negociaciones, de las cuales se anunció un acuerdo el pasado 13 de noviembre último. Sin embargo, aún no ha sido firmado, por lo cual argumentó que no puede brindar más detalles.

La viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, explicó que el gobierno conformó una fuerza de tarea integrada por diversas instituciones estatales, con las cuales se identificaron los compromisos, los responsables y los plazos para cumplirlos.

Esa funcionaria da seguimiento a los compromisos adoptados y será la encargada de reportar al presidente y a la ministra de Economía, se indicó en la citación de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso.

Prado señaló que varias de las medidas ya se han ido cumpliendo gradualmente, y mencionó como ejemplo la Ley para la Facilitación del Cumplimiento en la Devolución de Impuestos. Esta fue aprobada en el Congreso con el Decreto 17-2025, que entró en vigencia a finales de noviembre.

Además, informó de avances en reglamentos que deben emitir el Ministerio de Agricultura (Maga), en materia de supervisiones en puertos y otras áreas.

También se indicó que el gobierno ya había lanzado una estrategia para la simplificación y digitalización de trámites, la cual representa un compromiso esencial para la operatividad del Estado.

Se explicó que el Ministerio de Economía es el que menos trámites tiene por digitalizar; sin embargo, a través del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom), lidera la transformación digital de todos los ministerios, priorizando actualmente los de Ambiente, Salud y Agricultura.

Varios de los señalamientos sobre barreras no arancelarias al comercio están relacionados con trámites o normativas en esos tres ministerios.

Prado explicó que se ha dedicado mucho esfuerzo y tiempo al proceso de simplificación y digitalización, ya que no solo agiliza los trámites, sino que permite a los empresarios realizar de mejor manera sus gestiones. Añadió que también se trata de una forma de combatir la tramitología excesiva en el país.

Respecto a esa estrategia, indicó que “es un proceso largo, no sencillo, porque primero viene la simplificación, que es la reducción de los pasos que conlleva un trámite, por ejemplo, de 50 a 30 pasos, lo cual requiere un análisis legal específico, seguido de la digitalización”.

Agregó que próximamente se presentarán los primeros resultados junto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, para los instrumentos de bajo impacto. La población podrá realizar esas gestiones electrónicamente, como parte del plan estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo, que incluye la creación de una ventanilla única para la inversión y el comercio. En ella, el usuario podrá acceder a todos los trámites relacionados con el comercio.

En la citación en el Congreso se habló sobre impulsar reformas a la Ley de Simplificación de Trámites; sin embargo, Prado dijo que no se anticiparía al respecto, pero enfatizó que toda norma es perfectible y se debe tener la capacidad de evaluar y mejorar cuando los sectores logren consensos.

García afirmó que las negociaciones se basaron en ocho barreras no arancelarias, revisadas en una negociación técnica inicial en septiembre. Todas, según la funcionaria, estaban relacionadas de alguna manera con compromisos del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) que no habían sido cumplidos plenamente.

Agregó que, en noviembre pasado, al cerrar la negociación luego de asumir los compromisos técnicos, se publicó un comunicado conjunto con el acuerdo entre ambos países, el cual está pendiente de ser firmado.

“El compromiso del Estado de Guatemala no es solo del Ministerio de Economía, sino que involucra a muchos ministerios y otras entidades gubernamentales” que debían implementar mejoras según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) para facilitar el comercio bilateral.

Mencionó que, además del Maga, Salud y Ambiente, también hay compromisos del Ministerio de Finanzas y de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Estas acciones forman parte de las funciones habituales de los ministerios; sin embargo, el Ministerio de Economía debe invertir de una forma distinta y novedosa, porque lidera la simplificación y digitalización, lo cual incluye inversión en equipo. El resto de los ministerios debe cumplir con su rol como parte de sus funciones habituales.