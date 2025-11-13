EE. UU. reducirá aranceles a algunos productos, luego de un acuerdo con Guatemala

Guatemala asumió 12 compromisos relacionados a resolver barreras no arancelarias al comercio e inversión de Estados Unidos.

En una publicación de la Casa Blanca, indicaron que los Estados Unidos y la República de Guatemala han acordado un acuerdo marco sobre comercio recíproco que fortalece y amplía aún más la relación económica de larga data, incluido el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR), que entró en vigor para los Estados Unidos y Guatemala en 2006.

¿A qué le reducirán arancel?

En las próximas semanas ambos países trabajarán para finalizar dicho Acuerdo, prepararlo para su firma y realizar los trámites internos necesarios antes de su entrada en vigor.

Sin embargo ese país adelantó que derivado del compromiso de Guatemala “de adoptar medidas significativas para impulsar una relación comercial más sólida y recíproca”, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre las exportaciones guatemaltecas hacia dicho país para ciertas exportaciones que cumplen con los requisitos y que no pueden cultivarse, extraerse ni producirse naturalmente en Estados Unidos en cantidades suficientes. Además, la eliminación para ciertos productos, como textiles y prendas de vestir, originarios del CAFTA-DR.

El documento refiere que Guatemala se ha comprometido a abordar y prevenir las barreras que dificultan la entrada de productos agrícolas estadounidenses a su mercado, incluyendo la supervisión regulatoria de Estados Unidos y la aceptación de los certificados vigentes emitidos por las autoridades regulatorias estadounidenses.

Además, indicaron que Guatemala también se ha comprometido a mantener marcos regulatorios basados ​​en la ciencia y el riesgo, así como procesos de autorización eficientes para los productos agrícolas.

En un video publicado por el Gobierno de Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo y la ministra de Economía, Gabriela García, indicaron que luego de un proceso de intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo, que calificaron de "histórico" con el gobierno de los Estados Unidos para reducir y eliminar los aranceles que fueron establecidos a todos los países del mundo en enero y afirmaron que más del 70% de los productos que Guatemala exporta hacia Estados Unidos quedarán con el arancel cero.

El gobernante añadió que la gran mayoría del resto de productos quedará con un 10% de arancel. "Este es el resultado de la sólida relación entre el gobierno de Guatemala y el gobierno de los Estados Unidos y nos coloca como un país aún más competitivo y más atractivo para la inversión", expresó Arévalo.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El presidente de Guatemala, afirmó que este gobierno tiene el compromiso de proteger y promover el crecimiento económico, así como el de reducir y eliminar todas las barreras que entorpecen el comercio de nuestro país. "Estamos orgullosos de saber que los esfuerzos están dando frutos y que con toda certeza podemos decir que Guatemala está avanzando en el camino del crecimiento, del desarrollo y del bienestar", destacó.

Los compromisos que asumió Guatemala

Guatemala asumió 12 compromisos, según se detalla en el anuncio efectuado por Estados Unidos:

Comercio no arancelario: Guatemala “se ha comprometido a abordar una amplia gama de barreras no arancelarias que afectan al comercio en áreas prioritarias, incluyendo la simplificación de los requisitos reglamentarios y las aprobaciones para las exportaciones estadounidenses”, incluidos los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos; la eliminación de las restricciones a la importación de bienes remanufacturados; la aceptación de las normas automotrices estadounidenses; y la simplificación de los requisitos del certificado de libre venta, la aceptación de certificados electrónicos, la eliminación de los requisitos de apostilla y la agilización de los requisitos de registro de productos para las exportaciones estadounidenses. Productos agrícolas: Guatemala se ha comprometido a abordar y prevenir las barreras que dificultan el acceso de los productos agrícolas estadounidenses a su mercado, incluyendo la supervisión regulatoria de ese país y la aceptación de los certificados vigentes emitidos por las autoridades regulatorias estadounidenses. Aceptará la certificación sanitaria de EE. UU. y mantendrá marcos regulatorios científicos y eficientes para facilitar la entrada de productos agrícolas. Propiedad intelectual: El país se comprometió a mantener un estándar sólido para la protección y el cumplimiento de la propiedad intelectual, fortalecerá la protección y aplicación de normas internacionales en esta materia y resolverá problemas históricos señalados por EE. UU. Indicaciones geográficas: Garantizará transparencia sin restringir el uso de términos comunes como ciertos nombres de quesos y carnes. Comercio digital: Se comprometió a facilitar el comercio digital, incluso absteniéndose de imponer impuestos discriminatorios ni restricciones a servicios digitales de EE. UU. y apoyará la libre circulación de datos. Servicios: Aplicará la Iniciativa Conjunta sobre Regulación Nacional de Servicios para mejorar la transparencia y eficiencia. Facilitación del comercio: Adoptará buenas prácticas aduaneras y regulatorias para agilizar el comercio. Derechos laborales: Se comprometió a proteger los derechos laborales y prohibirá la importación de bienes hechos con trabajo forzado y fortalecerá su legislación y fiscalización laboral. Protección ambiental: Aplicará de forma eficaz sus leyes ambientales, combatirá actividades ilegales en sectores como tala, minería y pesca, y cumplirá el acuerdo de la OMC sobre subsidios pesqueros. Empresas estatales y subsidios: Corregirá posibles prácticas de empresas estatales y subsidios industriales que distorsionen el comercio bilateral. Seguridad económica: Cooperará con EE. UU. para fortalecer cadenas de suministro, controles de exportación y combate a políticas desleales. Contrataciones públicas: Restringirá el acceso a adquisiciones del gobierno central a países sin TLC, similar a lo que hace EE. UU.