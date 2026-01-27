Guatemala y EE. UU. preparan firma de acuerdo para liberar aranceles a productos de exportación

Para este viernes 30 de enero del 2026, funcionarios del Ejecutivo asistirán a una reunión en la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), con sede en la capital estadounidense.

Se trata de una misión oficial entre el USTR y el Ministerio de Economía (Mineco), entidad encargada de la administración de los Tratados de Libre Comercio (TLC), que se llevará a cabo en el marco de una reunión bilateral.

La cita está agendada para la mañana del viernes 30 de enero del 2026 entre ambas partes, y también participará una misión de representantes de cámaras empresariales que le da seguimiento a la política arancelaria de Estados Unidos, según se conoció durante el foro de perspectivas económicas organizado por la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham).

El tema central será la liberación de aranceles a productos de exportación de Guatemala, luego de que el cierre técnico de la negociación se concretó en noviembre del 2025, según una fuente del Mineco. El proceso incluyó varios meses de consultas y diálogo.

“Para que ese acuerdo entre en vigencia debe haber una firma oficial entre Estados: Estados Unidos y el Estado de Guatemala”, explicó la ministra de Economía, Gabriela García Pacheco, durante la actividad.

Se reiteró que el objetivo principal es firmar dicho acuerdo.

La suscripción con el USTR se ejemplificó como similar al procedimiento del TLC con Estados Unidos: ambas partes firman, se cierra la fase legal y luego cada país deberá realizar el proceso de validación correspondiente.

Finalmente, se informó que el acuerdo será publicado en el Diario de Centro América, y hasta entonces se dará a conocer a los agentes económicos las partidas arancelarias que fueron liberadas.

La ministra de Economía, Gabriela García (al centro), informó sobre la misión que viajará a Washington para la posible firma del acuerdo arancelario entre EE. UU. y Guatemala. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Sector textil aún sin detalles de beneficios

Carlos Arias Bouscayrol, presidente de la Comisión de Vestuario y Textil (Vestex), adscrita a la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), declaró que las expectativas son altas, ya que se espera conocer los detalles sobre qué productos y en qué condiciones recuperarán el beneficio de cero aranceles.

“Lo que esperamos es que exista claridad después de esa firma; es una buena noticia, siempre que nos brinde certeza sobre cómo los clientes pueden aprovechar un cambio de condiciones que han sido negativas para la industria”, remarcó Arias.

El directivo recordó que, en la comunicación oficial del 2025, se incluyó al sector de vestuario y textil, aunque no se detallaron las partidas arancelarias de los productos específicos que recuperarían las condiciones planteadas en el TLC.

Hasta ahora, no se conocen las partidas ni los productos específicos que serán beneficiados.

Respalda acuerdo arancelario

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro de Guatemala, indicó que el anuncio hecho por la ministra sobre la firma del acuerdo marca el inicio de la etapa de implementación del proceso de diálogo, el cual concluyó en septiembre pasado y fue publicado en noviembre.

Agregó que, como sector, han participado en todo este proceso desde su inicio en abril del 2025.

Recordó que en septiembre concluyó el proceso de diálogo y que en noviembre se publicó la declaración conjunta. Ahora corresponde la firma, para poder avanzar con la implementación.