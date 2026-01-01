Trump pospone por un año aumento a aranceles a muebles importados; sector ve una oportunidad

Aparte de los aranceles recíprocos globales establecidos en abril del 2025, el mandatario estadounidense estableció gravámenes diferentes a productos específicos, entre estos diversos tipos de madera y de muebles a partir del 14 de octubre último.

En esa fecha entraron en vigencia aranceles del 10% a las maderas blandas.

En el caso de los muebles tapizados, ya se les aplicaba un 10% desde abril último, y a partir de octubre subió 25% más, es decir, alcanzó 35%.

Se había dispuesto que, a partir del 1 de enero del 2026, el nuevo arancel subiría a 30%, con lo que en total llegaría a 40%.

En tanto, los gabinetes de cocina y tocadores de baño, que ya tenían un arancel del 10% desde abril, también recibirán un incremento al 25%, con lo que alcanzarían 35%. Se había aprobado que, desde el 1 de enero del 2026, el nuevo arancel subiría a 50%, por lo que el total sería de 60%.

Aplaza aplicación de aumentos

El aumento estaba previsto en el marco de una serie de tributos sectoriales impuestos anteriormente por el mandatario, como parte de un conjunto de medidas arancelarias implementadas desde su regreso a la Casa Blanca.

Sin embargo, ante el impacto del aumento del costo de vida en los hogares estadounidenses, Trump pospuso el miércoles por la noche la aplicación de los tributos previstos —llegar a 30% para ciertos muebles tapizados y a 50% para gabinetes de cocina y tocadores— hasta el 1 de enero del 2027.

Con ello, los muebles tapizados, así como los gabinetes de cocina y tocadores de baño, seguirán un año más con un arancel total de 35%.

“Dadas las negociaciones productivas en curso sobre la importación de productos de madera, el presidente pospone el aumento de los aranceles para permitir que continúen las negociaciones con otros países”, declaró la Casa Blanca en un comunicado que anunciaba la medida.

Estos tributos fueron justificados por la administración Trump como una medida para impulsar las industrias estadounidenses y proteger la seguridad nacional.

Las tasas más altas, que originalmente debían entrar en vigor el jueves, habrían afectado las importaciones de países como Vietnam y China, que han sido proveedores clave de muebles para Estados Unidos.

Oferta exportadora de Guatemala

En el caso de Guatemala, Lorena Velásquez, presidenta de la Comisión de Fabricantes de Muebles, Madera y sus Productos (Cofama), de la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), opina que el aplazamiento es una oportunidad para el país de ganar tiempo y lograr que el Gobierno incluya nuestros productos en negociaciones que permitan una posición más favorable.

“Guatemala no representa una amenaza para Estados Unidos en el sector forestal y de muebles; sin embargo, históricamente representan el tercer destino más importante de nuestras exportaciones”, expresó la ejecutiva.

Respecto al monto que representan esos dos segmentos, indicó que no los tenía a la mano, pero citó como ejemplo que una empresa de inversión nueva tenía planificado encontrar mercado en gabinetes de cocina en dicho país y que, con el anuncio de los aranceles, perdió algunos negocios. Estimaban exportaciones de entre US$10 millones y US$15 millones en los próximos años, agregó.

Durante el 2024, las exportaciones del sector alcanzaron US$218 millones, de los cuales US$37 millones fueron enviados a Estados Unidos, lo que lo sitúa como el tercer destino después de Honduras y El Salvador, según Velásquez.

Entre enero y agosto del 2025, se han exportado productos por US$91.1 millones. Los principales destinos han sido: Estados Unidos (US$23.6 millones), El Salvador (US$23.5 millones) y Honduras (US$16.9 millones). Estos tres mercados concentran alrededor del 80% de las exportaciones del sector. Se explicó que no todo ese monto corresponde a los bienes que tendrán nuevos aranceles.

En Estados Unidos la Corte Suprema debe pronunciarse sobre la legalidad de los aranceles aplicados a nivel nacional, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Mientras que ese país y Guatemala están pendientes de firmar un acuerdo de comercio recíproco que incluye la rebaja de aranceles para alrededor del 70% de productos guatemaltecos, y el compromiso de resolver barreras al comercio no arancelarias como simplificación de trámites, entre otras.