Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

Comercio Exterior

Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

El monto de exportaciones de Guatemala creció 7.9% en el acumulado de enero a agosto del 2025, en comparación con el mismo período del 2024, reporta el Banco de Guatemala (Banguat), aunque algunos productos registran caída.

y

|

time-clock

Las cifras de exportaciones e importaciones fueron actualizadas por el Banco de Guatemala con datos a agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Las cifras de exportaciones e importaciones fueron actualizadas por el Banco de Guatemala con datos a agosto del 2025. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Durante ese lapso se registraron US$10 mil 692.8 millones en exportaciones, lo que representa US$785.9 millones (7.9%) más que en el mismo del 2024.

Entre los principales productos, el café continúa liderando las ventas al exterior, con US$1 mil 176.7 millones, impulsado por los altos precios internacionales.

En tanto, los artículos de vestuario se posicionan en el segundo lugar, con US$1 mil 057.2 millones; sin embargo, los envíos de este sector siguen en caída respecto de las cifras del año pasado.

Las exportaciones de azúcar ocupan el tercer puesto, con US$750.1 millones, seguido del banano (US$648.8 millones); las grasas y aceites comestibles —incluido el aceite de palma—, con US$467.7 millones, además de materiales plásticos y sus manufacturas, con US$410.3 millones.

LECTURAS RELACIONADAS

Contenedores en un buque en actividades en el puerto

Exportadores perfilan cuatro escenarios frente a aranceles de EE. UU. y la negociación que debería seguir Guatemala

chevron-right
Delegación del gobierno y empresarios guatemaltecos con EEUU para negociar aranceles

Guatemala avanza en negociación para eliminar aranceles del 10% en EE. UU. tras concluir fase técnica

chevron-right

Destino

Centroamérica fue el principal destino, con envíos por US$3 mil 785.5 millones, lo que equivale al 35.4% del total.

Le sigue Estados Unidos, con compras por US$3 mil 297 millones, es decir, 30.8% del total.

Las exportaciones guatemaltecas hacia ese país crecieron durante el 2025, a pesar de la incertidumbre generada por la implementación de aranceles del 10% para la importación de productos a ese mercado.

Los tributos fueron impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, y entraron en vigencia desde el 5 de abril del presente año, como parte del plan arancelario impulsado durante su segundo mandato.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES

El Gobierno de Guatemala y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) concluyeron la fase técnica de negociaciones y se anunció el inicio de la segunda etapa, con la cual las autoridades nacionales buscarán eliminar el arancel, restablecer los beneficios del Tratado de Libre Comercio (Cafta-DR), o lograr una rebaja general del tributo.

Hay expectativas de obtener respuestas positivas, luego de que en septiembre Trump firmó una orden ejecutiva que permite exenciones arancelarias a ciertos productos, si los países cumplen determinadas condiciones en distintos ámbitos.

LECTURAS RELACIONADAS

aranceles contenedores con banderas de Guatemala Estados Unidos

Seis segmentos de productos guatemaltecos podrían pagar poco o ningún arancel en Estados Unidos

chevron-right
trabajadores revisando paquetes en Combe-Im en bodegas ampliadas por crecimiento de comercio electrónico

Plataformas asiáticas disparan las importaciones de paquetería de courier en Guatemala

chevron-right

Comportamiento de las importaciones

Las importaciones crecieron 6.3%, lo que representa US$1 mil 358.2 millones, en el monto acumulado a agosto del 2025, con lo cual alcanzaron los US$22 mil 748.9 millones.

El banco central reporta que dicho aumento fue influenciado, en especial, por los bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción, con US$340.0 millones, y por los bienes de consumo no duraderos, con US$289.1 millones.

Los países de origen son Estados Unidos, con US$7 mil 169.7 millones; le sigue la República Popular China, con US$3 mil 551.3 millones; Centroamérica, con US$2 mil 611.3 millones; México, con US$2 mil 294.4 millones, y la Eurozona, con US$1 mil 427.6 millones, refiere el reporte del Banguat.

Lea más: Guatemala importó más de US$32 mil millones en 2024 y el 75% de los bienes provienen de cinco países y regiones

ESCRITO POR:

Rosa María Bolaños

Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.

Lee más artículos de Rosa María Bolaños

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Aranceles Aranceles de Estados Unidos Banguat Comercio Exterior Economía en Guatemala Exportaciones Importaciones 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS