Café, vestuario y azúcar lideraron exportaciones en agosto y Centroamérica fue el principal destino

Durante ese lapso se registraron US$10 mil 692.8 millones en exportaciones, lo que representa US$785.9 millones (7.9%) más que en el mismo del 2024.

Entre los principales productos, el café continúa liderando las ventas al exterior, con US$1 mil 176.7 millones, impulsado por los altos precios internacionales.

En tanto, los artículos de vestuario se posicionan en el segundo lugar, con US$1 mil 057.2 millones; sin embargo, los envíos de este sector siguen en caída respecto de las cifras del año pasado.

Las exportaciones de azúcar ocupan el tercer puesto, con US$750.1 millones, seguido del banano (US$648.8 millones); las grasas y aceites comestibles —incluido el aceite de palma—, con US$467.7 millones, además de materiales plásticos y sus manufacturas, con US$410.3 millones.

Destino

Centroamérica fue el principal destino, con envíos por US$3 mil 785.5 millones, lo que equivale al 35.4% del total.

Le sigue Estados Unidos, con compras por US$3 mil 297 millones, es decir, 30.8% del total.

Las exportaciones guatemaltecas hacia ese país crecieron durante el 2025, a pesar de la incertidumbre generada por la implementación de aranceles del 10% para la importación de productos a ese mercado.

Los tributos fueron impuestos por el presidente de ese país, Donald Trump, y entraron en vigencia desde el 5 de abril del presente año, como parte del plan arancelario impulsado durante su segundo mandato.

El Gobierno de Guatemala y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, en inglés) concluyeron la fase técnica de negociaciones y se anunció el inicio de la segunda etapa, con la cual las autoridades nacionales buscarán eliminar el arancel, restablecer los beneficios del Tratado de Libre Comercio (Cafta-DR), o lograr una rebaja general del tributo.

Hay expectativas de obtener respuestas positivas, luego de que en septiembre Trump firmó una orden ejecutiva que permite exenciones arancelarias a ciertos productos, si los países cumplen determinadas condiciones en distintos ámbitos.

Comportamiento de las importaciones

Las importaciones crecieron 6.3%, lo que representa US$1 mil 358.2 millones, en el monto acumulado a agosto del 2025, con lo cual alcanzaron los US$22 mil 748.9 millones.

El banco central reporta que dicho aumento fue influenciado, en especial, por los bienes de capital para la industria, telecomunicaciones y construcción, con US$340.0 millones, y por los bienes de consumo no duraderos, con US$289.1 millones.

Los países de origen son Estados Unidos, con US$7 mil 169.7 millones; le sigue la República Popular China, con US$3 mil 551.3 millones; Centroamérica, con US$2 mil 611.3 millones; México, con US$2 mil 294.4 millones, y la Eurozona, con US$1 mil 427.6 millones, refiere el reporte del Banguat.

