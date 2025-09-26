Economía

Trump impone aranceles a medicinas, camiones y muebles: ¿cómo afectará a los consumidores?

Las nuevas medidas entrarán en vigor el 1 de octubre y causan preocupación en la industria farmacéutica a escala global.

La modificación arancelaria busca incrementar la tasa de producción comercial en Estados Unidos. Prensa Libre: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el 25 de septiembre nuevos aranceles de hasta el 100% sobre los productos farmacéuticos, camiones de carga pesada y a los muebles fabricados en el extranjero.

Anunció en su plataforma Truth Social que a partir del 1 de octubre impondrá un arancel del 100% a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa "ESTÉ CONSTRUYENDO su planta de fabricación farmacéutica en Estados Unidos".

¿Cómo repercuten en los consumidores?

Los nuevos aranceles anunciados por la administración de Trump implicarán mayores costos para los consumidores estadounidenses. La Federación Europea de Industrias Farmacéuticas (EFPIA, por sus siglas en inglés), advirtió que los impuestos sobre medicamentos "aumentan los precios, interrumpen las cadenas de suministros y dificultan que los pacientes accedan a tratamientos esenciales".

A pesar de que la Comisión Europea afirmó que el acuerdo comercial limita los impuestos a la mayoría de las exportaciones europeas, incluidos los medicamentos, a un máximo del 15%, el impacto sobre el bolsillo de los estadounidenses podrá verse en la compra de medicinas y otros bienes importados. Australia, uno de los exportadores principales de farmaceuticos a EE. UU., resaltó que los aranceles aumentarían sus exportaciones, lo cual no beneficiaría a sus consumidores de Estados Unidos.

Por su parte. Trump anunció un arancel adicional del 25% sobre todos los camiones pesados ensamblados fuera de Estados Unidos, con el fin de respaldar a fabricantes locales como Peterbilt, Kenworth, Freightliner y Mack Trucks. Empresas extranjeras como Volvo y Daimler, que compiten en el mercado estadunidense, vieron caer sus acciones tras la implementación, anticipando que el arancel podría limitar la oferta y reducir la competencia, lo cual genera mayores precios.

Trump justificó las nuevas medidas con motivos de seguridad nacional, tras una investigación de la Sección 232 sobre las importaciones de camiones.

La industria farmacéutica resulta afectada

Las acciones de las farmacéuticas asiáticas cayeron tras el anuncio de los nuevos aranceles. El índice australiano CSL llegó a su nivel más bajo en seis meses, Sumitomo Pharma de Japón perdió más del 5% y el Hang Seng Biotech de Hong Kong bajó alrededor del 2.5%. Un índice de fabricantes de muebles en China también cayó 1.1%.

Según el grupo Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, estos aranceles ponen en riesgo cientos de miles de millones en nuevas inversiones estadounidense. La industria farmacéutica de India, conocida como "la farmacia del mundo", enfrenta un desafío significativo, ya que EE. UU. representa el 35% de sus exportaciones, valoradas en US$10 mil 500 millones y suministra entre el 40% y el 47% de los genéricos consumidos en ese país.